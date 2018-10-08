Здоровье

Почему в ногах возникают судороги и как себе помочь

Потянулся утром после пробуждения — и возникла судорога в ноге. Эта ситуация знакома многим. Почему же возникают судороги? Возможно, причина банальна: неудобное положение во время сна. Но мышечные сокращения, особенно ночные, могут быть проявлениями заболеваний позвоночника, в том числе остеохондроза, варикозного расширения вен, сахарного диабета, эпилепсии, нарушений обмена веществ и других проблем.

Судороги бывают также у людей, которые носят неудобную обувь, например на высоком каблуке, страдают плоскостопием. Эмоциональные и физические перегрузки тоже грозят болезненными мышечными сокращениями. Из-за того, что во время занятий спортом человек сильно потеет, из организма выводятся соли кальция, калия и магния, и это спровоцирует судорогу. Но неприятность может случиться и у тех, кто ведет сидячий образ жизни. В группе риска люди, злоупотребляющие алкогольными напитками и кофе.

Для того чтобы судорога быстрее прошла, необходимо растянуть мышцы, несмотря на боль. Обхватите стопу двумя руками и потяните вверх, в сторону бедра, а затем разотрите ладонью болезненный участок.

Если судороги возникают редко, то волноваться не стоит. Достаточно наладить режим дня и питание. Полезны продукты, богатые магнием, кальцием, натрием, витамином D. Важно пить достаточно воды. Рекомендуются также умеренные физические нагрузки. Тем же, кого долго беспокоят судороги, надо обратиться к врачу и пройти обследование.

Кстати, судороги часто случаются при купании в холодной воде. И если вы любитель поплавать в водоеме не в сезон, лучше не заплывать на глубину, так как это может быть опасно для жизни.

Напомним, ранее «ФАКТЫ» рассказывали, о каких заболеваниях сигнализирует отек ног, а также при каких заболеваниях нельзя принимать ванну.

Подготовила Мария ЗАВАДА

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