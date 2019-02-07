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ЦИК не разрешил "террористке" Савченко и беглому "регионалу" Олейнику баллотироваться в президенты
В четверг, 7 февраля, Центральная избирательная комиссия Украины отказала в регистрации кандидатом на выборах президента 31 марта народному депутату Надежде Савченко и бывшему члену «Партии регионов» Владимиру Олейнику.
Как сообщает «Интерфакс-Украина», соответствующее решение было принято на заседании комиссии.
Савченко было отказано в регистрации, поскольку она не внесла залог в 2,5 миллиона гривен, а также решение съезда «Общественно-политической платформы Надежды Савченко» о выдвижении ее кандидатом на выборах президента не было заверено печатью.
Также было отказано в регистрации и проживающиему в России экс-народному депутату от «регионалов» Владимиру Олейнику.
В решении комиссии сказано, что Олейник нарушил ряд требований к кандидату на выборах. В поданных им документах указано, что с октября 2014 года он является «политическим беженцем» и проживает на территории России.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», ЦИК отказала в регистрации лидеру запрещенной Коммунистической партии Украины Петру Симоненко на основании закона Украины «Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрете пропаганды их символики», а кроме того, поданная им анкета не содержала сведений о его месте жительства на территории Украины в течение 10 последних лет перед днем выборов. Апелляционный административный суд, рассмотрев жалобу Симоненко, оставил в силе решение ЦИК.
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