Неожиданно: курение марихуаны приводит к более высокому качеству спермы

Здоровье

Мужчины, которые когда-либо курили марихуану, имели более высокие концентрации спермы по сравнению с мужчинами, которые никогда этим не занимались. К такому выводу пришли сотрудники Гарвардской медицинской школы, пишет Naked Science.

«Эти неожиданные результаты показывают, как мало мы знаем о влиянии марихуаны на репродуктивные функции и о реальном влиянии марихуаны на здоровье в целом. Наши результаты следует интерпретировать с осторожностью, однако они подчеркивают необходимость дальнейшего изучения последствий употребления марихуаны», — утверждает доцент кафедры питания и эпидемиологии в Гарварде и один из авторов исследования Хорхе Чаварро (Jorge Chavarro). Сама работа опубликована в журнале Human Reproduction.

Согласно исследованию, сейчас порядка 16,5% взрослых в США употребляют марихуану, а в последние годы резко возросла поддержка легального использования марихуаны в рекреационных целях. Понимание последствий для здоровья, связанных с употреблением марихуаны, важно, учитывая растущее восприятие того, что оно все же представляет небольшую опасность для здоровья.

Исследователи предполагали, что курение марихуаны будет связано с ухудшением качества спермы, однако большинство предыдущих исследований, на которые они опирались, были сосредоточены на животных или людях, которые злоупотребляли наркотиками.

В рамках своей работы ученые собрали 1143 образца спермы от 662 мужчин в период между 2000 и 2017 годами. В среднем мужчинам европейской внешности было 36 лет, большинство из них имели высшее образование. Кроме того, 317 участников предоставили образцы крови, которые были проанализированы на предмет репродуктивных гормонов. Чтобы собрать информацию об употреблении марихуаны среди участников, исследователи использовали анкету, в которой содержались вопросы о частоте и регулярности употребления марихуаны. Из всех участников 365 человек (55 процентов) сообщили, что когда-то курили марихуану: из них 44 процента заявили, что курили марихуану в прошлом, а 11 процентов продолжают до сих пор.

Анализ образцов спермы показал, что мужчины, которые курили марихуану, имели средние концентрации спермы в 62,7 миллиона сперматозоидов на миллилитр эякулята, в то время как мужчины, которые никогда не курили марихуану, имели средний показатель в 45,4 миллиона сперматозоидов. Только пять процентов курильщиков марихуаны имели концентрацию сперматозоидов ниже 15 млн/мл (порог «нормального» уровня, установленный ВОЗ) по сравнению с 12 процентов мужчин, которые никогда этого не делали.

Исследователи предупреждают, что существует несколько потенциальных ограничений этих результатов, включая то, что участники, возможно, намеренно снизили частоту употребления марихуаны, учитывая ее запрещенный статус в течение большей части периода исследования. Исследователи подчеркнули, что не знают, в какой степени эти результаты могут относиться к мужчинам в общем, так как исследуемая группа состояла из мужчин, обращающихся за лечением в центр фертильности.

По мнению авторов исследования, неожиданные результаты можно объяснить тем, что умеренные дозы марихуаны влияют на эндоканнабиноидную систему организма, которая отвечает за возможность к размножению.

«Результаты противоречили нашей первоначальной гипотезе, однако согласуются с двумя интерпретациями. Первая заключается в том, что низкие уровни употребления марихуаны могут способствовать выработке спермы из-за ее влияния на эндоканнабиноидную систему, которая, как известно, играет роль в области фертильности, но эти преимущества теряются при более высоких уровнях потребления марихуаны. Не менее правдоподобная интерпретация заключается в том, что наши результаты могут отражать тот факт, что мужчины с более высоким уровнем тестостерона склонны к рискованному поведению, включая курение марихуаны», — заключают исследователи.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», легендарный Майк Тайсон занялся выращиванием марихуаны.

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