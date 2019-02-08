В Киеве неизвестные устроили поджог на автопарковке (фото)

Происшествия

В Киеве в ночь на пятницу, 8 февраля, горела парковка автомобилей. Неизвестные бросили бутылку с «коктейлем Молотова» в один из автомобилей, тот загорелся, а потом огонь перекинулся на другие авто. Ранее сообщалось, что неизвестный ночью поджег автомобили, стоявшие в одном из дворов по улице Анны Ахматовой в Киеве.

Как сообщает «Киев Оперативный», ЧП случилось на проспекте Соборности, 13. Сообщается, что целью неизвестных поджигателей стала Toyota Land Cruiser. С нее огонь перекинулся на припаркованный рядом Volkswagen. Оба автомобиля серьезно пострадали.

Владелец Toyota уверяет, что врагов у него нет, а охранник парковки припомнил, что аналогичный случай недавно произошел на соседней стоянке автомобилей.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в ДТП на автотрассе Днепр — Каменское вместе с водителем сгорел легковой автомобиль, столкнувшийся с фурой.

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