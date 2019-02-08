- 10:54 НАБУ заблокировала работу Аграрного фонда
- 10:47 Алла Пугачева призналась, что серьезно больна
- 10:45 Самого богатого человека в мире пытаются шантажировать обнаженными фото
- 10:39 Ровно 105 лет назад биплан «Илья Муромец» Игоря Сикорского поднялся в воздух с 16 пассажирами
- 10:35 Синоптик рассказал, когда в Украине потеплеет
- 10:35 В Винницкой области микроавтобус с молдаванами налетел на грузовик: фото с места трагедии
- 10:29 Купленное за 10 долларов кольцо «со стекляшкой» спустя 33 года продано на аукционе за миллион
- 10:21 Валюта стремительно дешевеет: евро упал ниже отметки 31 гривня, доллар по-прежнему меньше 27 гривен
- 10:20 В возрасте 34 лет скоропостижно скончался популярный российский актер
- 10:19 Месси возглавил еще один крутой рейтинг
В Винницкой области микроавтобус с молдаванами налетел на грузовик: фото с места трагедии
В Винницкой области 8 февраля около 3:00 ночи на Барском шоссе произошло дорожно-транспортное происшествие с участием микроавтобуса «Фольксваген» и грузовика. В ходе аварии погибли три человека.
После ДТП одна полоса дороги на Барском шоссе перекрыта несколько часов была перекрыта. Из-за этого образовались пробки, сообщает Винница.инфо.
«Одна полоса движения на Барском шоссе перекрыта с 03.50. Пока будут осложнения в движении, так как продолжаются следственные действия», — сообщил командир батальойона патрульной полиции в Винницкой области Дмитрий Кисличенко.
В Национальной полиции Винницкой области сообщили, что в микроавтобусе было 11 пассажиров и водитель.
«Три человека погибли. Еще трое госпитализированы в больницу. Все они граждане Молдовы. По факту ДТП возбуждено уголовное производство по ч.3 ст. 286 УК», — сообщили в полиции.
Как писали «ФАКТЫ», недавно в Винницкой области произошло еще одно кровавое ДТП. Тогда столкнулись три легковых автомобиля. Из-за нарушения правил дорожного движения погибли двое человек и еще трое отправлены в больницу с тяжелыми травмами.
Фото: vinnitsa.info.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Выходит утром на крыльцо теща с метлой в руках. Зять ее спрашивает: « Что это вы, мама, подметать собрались или куда-то летите?»
Ветер: 2 м/с Ю
Давление: 753 мм