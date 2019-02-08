Происшествия

В Винницкой области микроавтобус с молдаванами налетел на грузовик: фото с места трагедии

В Винницкой области 8 февраля около 3:00 ночи на Барском шоссе произошло дорожно-транспортное происшествие с участием микроавтобуса «Фольксваген» и грузовика. В ходе аварии погибли три человека.

После ДТП одна полоса дороги на Барском шоссе перекрыта несколько часов была перекрыта. Из-за этого образовались пробки, сообщает Винница.инфо.

«Одна полоса движения на Барском шоссе перекрыта с 03.50. Пока будут осложнения в движении, так как продолжаются следственные действия», — сообщил командир батальойона патрульной полиции в Винницкой области Дмитрий Кисличенко.

В Национальной полиции Винницкой области сообщили, что в микроавтобусе было 11 пассажиров и водитель.

«Три человека погибли. Еще трое госпитализированы в больницу. Все они граждане Молдовы. По факту ДТП возбуждено уголовное производство по ч.3 ст. 286 УК», — сообщили в полиции.

Как писали «ФАКТЫ», недавно в Винницкой области произошло еще одно кровавое ДТП. Тогда столкнулись три легковых автомобиля. Из-за нарушения правил дорожного движения погибли двое человек и еще трое отправлены в больницу с тяжелыми травмами.

Фото: vinnitsa.info.

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