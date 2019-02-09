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Осторожно, паркуется дама: в Киеве "одним неловким движением" разбиты сразу пять автомобилей
В Киеве женщина за рулем Volkswagen разбила сразу четыре автомобиля, пытаясь припарковаться рядом. Резонансный инцидент произошел 9 февраля на жилом массиве Петропавловская Борщаговка. Снимки опубликовали на странице «Киев Оперативный» в Facebook.
«Только что мадам на Volkswagen, паркуясь у дома по улице Львовской, 7 (Петропавловская Борщаговка), въехала сразу в 4 припаркованных автомобиля», — написал их автор.
В комментариях возмущенные пользователи предполагают, что автовладельца перепутала педали, а также интересуются, как отреагировал на случившееся ее супруг.
«Мадам сорвала джекпот», — иронизирует Тимур Макарон.
«Авто купила, ездить не купила ((((«, — вторит ему Андрей Тарасюк.
Напомним, водитель автомобиля Toyota оригинально наказал соседа, закрывшего выезд другим припаркованным авто. Он стал выезжать, постепенно сдвигая задней частью автомобиля Peugeot на проезжую часть дороги. В результате авто осталось на трассе прямо в потоке проезжающего транспорта.
Также «ФАКТЫ» писали, как киевляне поступили с авто шоумена Андрея Джеджулы, который припарковался на остановке общественного транспорта.
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