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Происшествия

Осторожно, паркуется дама: в Киеве "одним неловким движением" разбиты сразу пять автомобилей

20:59 9 февраля 2019   1145
На месте ДТП
Инф. «ФАКТОВ»

В Киеве женщина за рулем Volkswagen разбила сразу четыре автомобиля, пытаясь припарковаться рядом. Резонансный инцидент произошел 9 февраля на жилом массиве Петропавловская Борщаговка. Снимки опубликовали на странице «Киев Оперативный» в Facebook.

«Только что мадам на Volkswagen, паркуясь у дома по улице Львовской, 7 (Петропавловская Борщаговка), въехала сразу в 4 припаркованных автомобиля», — написал их автор.

В комментариях возмущенные пользователи предполагают, что автовладельца перепутала педали, а также интересуются, как отреагировал на случившееся ее супруг.

«Мадам сорвала джекпот», — иронизирует Тимур Макарон.

«Авто купила, ездить не купила ((((«, — вторит ему Андрей Тарасюк.

Напомним, водитель автомобиля Toyota оригинально наказал соседа, закрывшего выезд другим припаркованным авто. Он стал выезжать, постепенно сдвигая задней частью автомобиля Peugeot на проезжую часть дороги. В результате авто осталось на трассе прямо в потоке проезжающего транспорта.

Также «ФАКТЫ» писали, как киевляне поступили с авто шоумена Андрея Джеджулы, который припарковался на остановке общественного транспорта.

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