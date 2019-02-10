История современности

Минувшим летом примерно в 700 метрах от берега Кинбурнской косы (Николаевская область) со стороны Тендерского залива на песчаном дне на глубине 4−5 метров Черноморская международная археологическая экспедиция обнаружила остатки античного парусника: фрагмент деревянной обшивки, бронзовые и железные гвозди, а также балласт (небольшие камни, которыми была заполнена часть трюма). Кроме того, были обнаружены керамические изделия, самое красивое из которых — сосуд с ручкой в виде головы быка.

Трюм античного корабля был заполнен камнями — они выполняли роли балласта

Возле останков судна лежала античная ваза с ручкой в виде головы быка

- Не вызывало сомнений, что это древнегреческий корабль, однако для точного определения его возраста, требовался углубленный анализ, — заявил «ФАКТАМ» научный сотрудник отдела археологии Крыма и Северо-Западного Причерноморья Института археологии НАН Украины кандидат исторических наук Вячеслав Герасимов. — Теперь после проведенных исследований, имеющегося материала мы можем утверждать, что это судно относится к концу IV — началу III столетий до нашей эры. Замечу, что в прошлом году после видео и фото фиксации мы засыпали остатки корабля, чтобы предотвратить их дальнейшее разрушение. Летом 2019 года планируем продолжить его исследования.

В таких амфорах перевозили вино или оливковое масло

Замечу, что это очень редкая находка. До этого в прибрежных водах Украины в разное время нашли остатки трех кораблей той эпохи.

Как сообщали «ФАКТЫ», во время раскопок на Владимирской горке в Киеве, по соседству с памятником князю Владимиру Крестителю, археологи обнаружили старинные предметы.

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