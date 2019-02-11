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Медики назвали лучшее средство продления здоровья для женщин после пятидесяти
Женщинам полезно прыгать, и особенно — в возрасте после 50 лет. Прыжки на месте способствуют оздоровлению женского организма и обеспечивают защиту от опасных заболеваний. Об этом говорится в результатах исследования, проведенного учеными Манчестерского университета, пишет MedDaily.
«Выполнение 30 прыжков примерно три раза в неделю очень эффективно для продления крепкого здоровья, стабильного веса и хорошего настроения», — заявили ученые.
Прежде чем сделать такое заключение, они провели эксперимент, пригласив для участия в нем женщин в возрасте 50 лет и больше. По заданию ученых участницы выполняли разные физические упражнения, в том числе разнообразные прыжки.
В процессе медики производили замеры плотности костей, и эти данные показали: прыжки позитивно влияют на состояние костной ткани и могут помочь избежать развития остеопороза — заболевания костей, которое ведет к их повышенной хрупкости.
Как отметили эксперты, «прыжки, выполняемые за счет отталкивания стопами, обеспечивают необходимую нагрузку на мышцы нижних конечностей и помогают предотвратить истончение костей».
Также учеными были обнаружены другие плюсы прыжков для здоровья женщин. Данные упражнения, как оказалось, служат профилактикой венозной недостаточности и набора лишнего веса. Положительный эффект прыжков исследователи связывают с их свойством активизировать кровообращение и улучшать вентиляцию легких. Все это, по словам научных экспертов, эффективно продлевает женщинам их хорошее здоровье.
Лучшими видами прыжков специалисты назвали прыжки с одновременным размахиванием рук, прыжки с небольшой высоты (с ящика) и прыжки, при которых человек приземляется на цыпочки и лишь после этого ставит на пол пятки.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», исследователи из Калифорнийского университета обнаружили, что отдельные зоны женского тела стареют быстрее других, а также выяснили, что именно начинает поддаваться старению самым первым.
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