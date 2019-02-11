13 сезонов подряд: Роналду покорилось уникальное бомбардирское достижение (видео)

Спорт

Португальский нападающий Криштиану Роналду помог «Ювентусу» одержать очередную, уже 20-ю в сезоне, победу в рамках серии А, обыграв на выезде «Сассуоло» — 3:0. Для самого Роналду этот гол стал 18-м в чемпионате Италии, что позволило ему укрепить свои позиции в бомбардирской гонке.

Доведя общее количество результативных ударов в нынешнем сезоне до 20-ти (еще по одному мячу Криштиану забил в Лиге чемпионов и Суперкубке Италии), португалец продолжил уникальную голевую серию, забивая минимум 20 раз уже на протяжении 13 (!) сезонов.

К слову, в матче с «Сассуоло» не обошлось и без курьеза. В одном из эпизодов Криштиану, прорываясь к воротам, со всей силы ударил мяч параллельно линии штрафной площадки, попав точно в голову не ожидавшему подобного подвоха Сами Хедире, который, к слову, также в этом матче отличился забитым мячом.

Khedira on the receiving end, shit must’ve hurted lmao pic.twitter.com/O7jRNKXKEh — Laaaiqahhhh (@laaiqahhh) 10 февраля 2019 г.

Благодаря этой победе «Ювентус» увеличил свое преимущество над идущим вторым «Наполи» до 11 очков. В следующем туре команда Массимилиано Аллегри примет 15 февраля на домашнем стадионе одного из аутсайдеров — «Фрозиноне», после чего 20 февраля сыграет на выезде против мадридского «Атлетико» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что у матери Криштиану Роналду диагностировано страшное заболевание.

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