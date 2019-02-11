- 11:47 Кровавое ДТП в Харькове: как пытаются оправдать Зайцеву
- 11:40 Украинцы перестают платить за «коммуналку»: названы причины
- 11:38 Современная оптика и защита: в сети показали фото и видео с модернизированным Т-64
- 11:37 Звезда «Игры престолов» затмила профессиональных моделей на Неделе моды в Нью-Йорке
- 11:17 Изгой в собственном доме: Влад Топалов рассказал, что его не пускают к сыну
- 11:11 В сети показали яркие фото заснеженных Карпат и предупредили об опасности лавин
- 10:50 13 сезонов подряд: Роналду покорилось уникальное бомбардирское достижение
- 10:48 69-летний Ричард Гир снова стал отцом
- 10:45 Наступает прозрение: больше половины россиян обвинили чиновников во лжи
- 10:40 Китайская девочка свалилась в вольер к пандам: животные обрадовались развлечению
13 сезонов подряд: Роналду покорилось уникальное бомбардирское достижение (видео)
Португальский нападающий Криштиану Роналду помог «Ювентусу» одержать очередную, уже 20-ю в сезоне, победу в рамках серии А, обыграв на выезде «Сассуоло» — 3:0. Для самого Роналду этот гол стал 18-м в чемпионате Италии, что позволило ему укрепить свои позиции в бомбардирской гонке.
Доведя общее количество результативных ударов в нынешнем сезоне до 20-ти (еще по одному мячу Криштиану забил в Лиге чемпионов и Суперкубке Италии), португалец продолжил уникальную голевую серию, забивая минимум 20 раз уже на протяжении 13 (!) сезонов.
К слову, в матче с «Сассуоло» не обошлось и без курьеза. В одном из эпизодов Криштиану, прорываясь к воротам, со всей силы ударил мяч параллельно линии штрафной площадки, попав точно в голову не ожидавшему подобного подвоха Сами Хедире, который, к слову, также в этом матче отличился забитым мячом.
Khedira on the receiving end, shit must’ve hurted lmao pic.twitter.com/O7jRNKXKEh— Laaaiqahhhh (@laaiqahhh) 10 февраля 2019 г.
Благодаря этой победе «Ювентус» увеличил свое преимущество над идущим вторым «Наполи» до 11 очков. В следующем туре команда Массимилиано Аллегри примет 15 февраля на домашнем стадионе одного из аутсайдеров — «Фрозиноне», после чего 20 февраля сыграет на выезде против мадридского «Атлетико» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что у матери Криштиану Роналду диагностировано страшное заболевание.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Чем тише ведет себя ребенок в соседней комнате, тем дороже вам может обойтись ремонт
Ветер: 4 м/с Ю
Давление: 743 мм