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Под Тернополем обвалился мост через реку: фото с места ЧП и карта объезда
В среду, 13 февраля, в Тернопольской области произошло разрушение части моста, соединявшего два района области — Залещицкий и Борщевский.
Как сообщили в полиции региона, на момент обвала на проезжей части аварийного моста транспорта не было. Правоохранители перекрыли данный участок дороги и обеспечивают охрану порядка.
По сообщению местного издания, дорога Р-24 в области годами была главной артерией для всех грузовиков, перевозивших песок и щебень из карьеров. Из-за интенсивного движения фур часть моста в селе Лысовцы Залещицкого района давно начала разрушаться.
В прошлом году Служба автомобильных дорог в Тернопольской области провела обследование путепровода и ограничила движение по аварийному участку моста. Кроме того, его внесли в перечень объектов, подлежащих ремонту в 2019 году.
«К сожалению, водители крупнотоннажного транспорта, несмотря на ограничения, продолжали интенсивно передвигаться мостом. Как результат — сегодня аварийный участок моста разрушился», — пишет издание.
В настоящее время движение транспорта по мосту невозможно. Дорожники приступят к его восстановлению при наступлении благоприятных погодных условий.
Служба автомобильных дорог опубликовала схему объезда моста в селе Лысовцы Залещицкого района.
Напомним, в Житомирской области внезапно начавшийся паводок разрушил мост через реку Тетерев в районе города Радомышль. В результате движение для автомобилей и пешеходов через реку оказалось перекрыто.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали о ЧП с мостом, который построили оккупанты в Крыму — в море упала часть железной дороги, проложенной по мосту. Да и весь скандально известный Крымский мост может вскоре выйти из строя, а то и просто рухнуть. Об этом заявил старший научный сотрудник Института водных проблем Российской академии наук Юрий Медовар. Опасаясь ЧП, оккупационные власти Крыма приняли решение не закрывать паромную переправу между Крымом и Краснодарским краем России. Изначально планировалось ее закрыть после введения в эксплуатацию Крымского моста.
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