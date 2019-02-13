Происшествия

Под Тернополем обвалился мост через реку: фото с места ЧП и карта объезда

В среду, 13 февраля, в Тернопольской области произошло разрушение части моста, соединявшего два района области — Залещицкий и Борщевский.

Как сообщили в полиции региона, на момент обвала на проезжей части аварийного моста транспорта не было. Правоохранители перекрыли данный участок дороги и обеспечивают охрану порядка.

По сообщению местного издания, дорога Р-24 в области годами была главной артерией для всех грузовиков, перевозивших песок и щебень из карьеров. Из-за интенсивного движения фур часть моста в селе Лысовцы Залещицкого района давно начала разрушаться.

В прошлом году Служба автомобильных дорог в Тернопольской области провела обследование путепровода и ограничила движение по аварийному участку моста. Кроме того, его внесли в перечень объектов, подлежащих ремонту в 2019 году.

«К сожалению, водители крупнотоннажного транспорта, несмотря на ограничения, продолжали интенсивно передвигаться мостом. Как результат — сегодня аварийный участок моста разрушился», — пишет издание.

В настоящее время движение транспорта по мосту невозможно. Дорожники приступят к его восстановлению при наступлении благоприятных погодных условий.

Служба автомобильных дорог опубликовала схему объезда моста в селе Лысовцы Залещицкого района.

Напомним, в Житомирской области внезапно начавшийся паводок разрушил мост через реку Тетерев в районе города Радомышль. В результате движение для автомобилей и пешеходов через реку оказалось перекрыто.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о ЧП с мостом, который построили оккупанты в Крыму — в море упала часть железной дороги, проложенной по мосту. Да и весь скандально известный Крымский мост может вскоре выйти из строя, а то и просто рухнуть. Об этом заявил старший научный сотрудник Института водных проблем Российской академии наук Юрий Медовар. Опасаясь ЧП, оккупационные власти Крыма приняли решение не закрывать паромную переправу между Крымом и Краснодарским краем России. Изначально планировалось ее закрыть после введения в эксплуатацию Крымского моста.

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