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Происшествия

ЧП в оккупированном Крыму: лопнул бассейн, водой на улицу вынесло двух дельфинов (фото)

0:27 14 февраля 2019   108
Дельфинарий
Инф. «ФАКТОВ»

В Алуштинском дельфинарии в захваченном Россией Крыму произошла разгерметизация бассейна с морскими обитателями. Массивный поток воды со стеклами и зрительскими креслами вынесло на улицу, передает Страна24.

Прибывшим на место спасателям пришлось в срочном порядке эвакуировать двух дельфинов, которых тоже вынесло наружу, а воду откачивать мотопомпой. Глава Алуштинской оккупационной администрации Галина Огнева объяснила аварию технической поломкой.

«Один из тросов вышел из строя, заклинило часть опоры. Животные живы, их переместили в санитарный бассейн», — сообщила она.

Приехавшие на вызов полицейские следов «внешнего повреждения не обнаружили».

Уточняется, что ремонт дельфинария будут оплачивать его владельцы.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», прошлым летом в Одессе на популярном пляже Ланжерон, у входа в дельфинарий «Немо», прошел массовый пикет. Акция была приурочена к международному Дню защиты дельфинов-пленников. Зоозащитники и рядовые одесситы требовали освободить млекопитающих из дельфинариев, отпустив их в природную среду. Участники пикета также настаивали на закрытии заведения из-за «издевательств над дельфинами».

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