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Россияне построили неисправный забор на границе с Крымом
Возведенные Россией заграждения в оккупированном Крыму построены с неисправными элементами и не работают должным образом. Об в Facebook пишет спикер Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян.
По его данным, россияне построили во временно оккупированном Крыму 50 км заграждений стоимостью около 2,9 млн долларов. Средняя стоимость 1 км работ с учетом колебания курса доллара составляет около 60 тысяч долларов.
По словам Слободяна, Россия планировала провести работы за три месяца, но проект растянулся на два года.
Он отмечает, что в ноябре в Симферополе Игоря Сушко, директора предприятия «Дедал», которое занималось разработкой и установкой технических элементов системы, задержала ФСБ РФ при попытке дать взятку в 2,5 млн рублей за подписание приемных актов на «откровенно неисправные элементы созданной «суперсистемы».
Представитель Госпогранслужбы также сообщил, что Украине нужно построить 2250 км заграждений: около 1360 км контролируемого участка границы с РФ, 450 км — с центральной частью украинского-молдавской границы, админграницы с оккупированным Крымом и еще 409 км границы с временно неподконтрольными территориями в пределах Донецкой и Луганской областей.
По словам представителя ГПС, в украинской системе предусмотрен не только заградительный забор с системой визуального наблюдения, но и инженерные сооружения (ров, вал, рокадная дорога), фортификационные сооружения и элементы боевого и технического прикрытия.
На сегодня данный проект профинансирован только на 30%,
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что забор, который оккупанты построили на административной границе с аннексированным Крымом, возвели для того, чтобы крымчане не могли скрытно переходить на территорию материковой Украины. Россияне возвели стену в глубине захваченных территорий.
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