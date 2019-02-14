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Бизнес на кори: Украину наводнили выданные в Луганске фальшивые справки о вакцинации детей
Родители трехлетнего ребенка принесли в одесскую амбулаторию поддельную справку о вакцинации (форма 063) от ООО «Клиника «Интер». Последняя, как указано, находится по адресу: Одесса, ул. Прохоровская, 79.
«Согласно этой справке, ребенку сделали даже больше прививок, чем надо, — комментирует замдиректора коммунального учреждения „Одесский областной центр скорой медицинской помощи“ Дмитрий Самофалов. — Поэтому у врача амбулатории сразу возникли подозрения… Во-первых, родители ребенка всегда отказывались от прививки, а во-вторых, прививки в справке записаны с ошибками, и согласно этому документу ребенок трех лет уже дважды вакцинирован от кори».
Медики провели маленькое расследование, которое показало, что в Одессе вообще нет указанного адреса (последний дом на улице Прохоровской имеет порядковый номер 77), серии вакцин не соответствуют существующим, а вакцины с такими сериями не получали в Одесской области в течение последних пяти лет.
Кроме того, согласно Единому государственному реестру предприятий и организаций, юридический адрес ООО «Клиника «Интер» — на временно оккупированной территории, в Луганске. По телефону подтвердили, что это клиника «Интер», но, как отметил Самофалов, не смогли предоставить адекватную информацию о своих услугах и о том, в каких городах имеются их подразделения.
По данным Самофалова, аналогичная ситуация в Запорожье, где клиника расположена по несуществующему адресу (ул. Рекордная, 43), и тот же врач — Федоренко Дмитрий Николаевич — выдает больничные.
«Сама „клиника“ уже фигурирует в одном уголовном деле… В Единый реестр досудебных расследований внесено 26 сентября 2018 года — по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 358 УК Украины „Подделка документов, печатей, штампов и бланков, их сбыт, использование поддельных документов“ — по поводу листа нетрудоспособности, но уже в Харькове», — резюмирует Самофалов.
Он акцентирует внимание на том, что речь идет о мошенниках, выдающих (читай: продающих) поддельные справки «по всей Украине».
По информации лабораторного центра Минздрава в Одесской области, за минувшую неделю в Одессе корью заболели 46 человек. Из них 31 — взрослый и 15 детей. 92 процента заболевших ни разу не прививались от кори.
Напомним, Украина занимает первое место в Европе по количеству сраженных этим недугом. Так, из 82 тысяч человек, заболевших корью в Европе, 53 тысячи приходятся на Украину. А из 72 человек, умерших от этой болезни, 16 —жители Украины.
Согласно выводам Всемирной организации здравоохранения, причиной вспышки заболеваемости корью в Украине является как раз низкий уровень вакцинации.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что масштабная вспышка кори в Украине продолжается. За последнюю неделю опасное заболевание унесло две жизни: умер 18-летний студент из Винницы и еще один взрослый житель. А с начала года от осложнений кори умерли восемь человек.
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