Дело Гандзюк: СБУ собралась проверить Мангера на детекторе лжи

Происшествия

Служба безопасности Украины готова проверить главу Херсонского облсовета Владислава Мангера на детекторе лжи. Такое заявление было сделано после того, как Мангер, подозреваемый в организации резонансного убийства Екатерины Гандзюк, упомянул, что к делу может быть причастен еще и сотрудник СБУ Даниил Доценко.

В СБУ считают «признания» Мангера ничем не обоснованными и направленными на дискредитацию спецслужбы, но готовы провести проверку. Для этого нужно будет, чтобы суд и собственно Мангер дали согласие на судебно-психологическую экспертизу с использованием компьютерного полиграфа.

Представители СБУ обратили внимание, что пока Мангер не стал подозреваемым, он не заявлял в СБУ ни о каких преступлениях со стороны сотрудников спецслужбы. Поэтому есть основания подозревать, что громкие заявления — попытка избежать уголовной ответственности.

Напомним, дело об умышленном убийстве Гандзюк расследуется следователями СБУ. 11 февраля 2019 года главе Херсонского облсовета объявили о подозрении в организации убийства. 13 февраля в суде, где выбиралась мера пресечения, Мангер назвал генерала СБУ заказчиком преступления. В СБУ решили, что Мангер таким образом пытается добиться передачи дела другому органу следствия.

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