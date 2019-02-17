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Занятия йогой уменьшают боль при артрите: упражнения для коленных и локтевых суставов
Многие тайские и американские ученые рекомендуют людям, страдающим артритом, заниматься йогой. По их мнению, такие тренировки позволяют уменьшить воспаление и боль в суставах уже спустя восемь недель. Особенно рекомендуются позы «собака», «лотос» и «краб».
Первая группа участников эксперимента практиковала йогу и принимала стандартные лекарства, а вторая ограничилась приемом препаратов. Когда ученые оценили концентрацию маркеров воспаления до и после экспериментов, оказалось, у тех, кто занимался йогой, этот показатель был значительно ниже. Из-за того, что у пациентов уменьшилась боль, у них улучшалось качество жизни, они реже страдали хандрой и депрессией.
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Упражнение для коленных суставов. Ноги чуть шире плеч, колени полусогнуты, ладони на коленных чашечках. Стопы стоят параллельно, носки слегка повернуть внутрь. Держите спину ровно, голову не опускайте, взгляд направлен перед собой. Делайте круговые движения коленями — 10 раз внутрь и столько же — наружу. В конце каждого кругового движения колени разгибать полностью.
Упражнение для локтей. Плечи параллельны полу, предплечья опущены, руки согнуты в локтях, кисти сжаты в кулак. Выполняйте круговые вращения предплечьями к себе, а затем от себя (по десять раз в каждую сторону).
Как сообщали ранее «ФАКТЫ», куриные яйца замедляют старение и могут защищать от артрита.
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— Никак не могу определиться с планами на вечер. Поэтому в магазине купила презервативы, книгу и... шпатель.
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