Здоровье

Куриные яйца замедляют старение и могут защищать от артрита: как их правильно есть

Ученые из Университета Эдинбурга (Шотландия) вывели кур, яйца которых содержат два вида человеческих белков, способных предотвратить артрит и некоторые виды рака, а также заживлять поврежденные ткани. На основе этих яиц, как утверждают специалисты, можно разработать новые эффективные лекарственные препараты. Кстати, известно, что куриный белок сегодня используют для изготовления некоторых вакцин.

Однако даже яйца обычных кур, а не генно-модифицированных, полезны и от них нельзя отказываться, считает диетолог Шэрон Натоли. По ее словам, яйца способствуют выработке мелатонина — гормона, регулирующего суточные ритмы. Также в этом продукте есть аминокислота триптофан, повышающая качество сна, снижающая тревожность. Содержащиеся в яйцах витамины А, группы В, тиамин, рибофлавин и селен полезны для кожи, волос, ногтей, снижают риск рака. Яйца замедляют процессы старения. Сочетание витамина D и фосфора укрепляет зубы и костную ткань. Куриные яйца — отличный источник пигментов лютеина и зеаксантина, которые улучшают зрение.

Диетологи советуют в день съедать по одному или два яйца. Например, можно сделать утром омлет или отварить яйца. Если употреблять яйца на завтрак, длительное время не будет возникать чувство голода.

Кстати, ранее исследователи из Национального института продвинутой индустриальной науки и технологии (AIST) вывели генетически модифицированных кур, которые несут яйца, содержащие белок интерферон бета. Этот лекарственный препарат применяется при лечении рака, рассеянного склероза, гепатита и других заболеваний.

Врачи не рекомендуют употреблять сырые яйца, поскольку есть риск заболеть сальмонеллезом. По той же причине нельзя покупать продукт с треснувшей скорлупой.

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