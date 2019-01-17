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После новогодних праздников часто обостряется подагра: как себе помочь

7:53 17 января 2019   630
КАПИТОЛИНА МАРЬЯН
Наталия САНДРОВИЧ, «ФАКТЫ»

После рождественско-новогодних праздников многим людям пришлось обращаться к специалистам — семейному врачу или терапевту, кардиологу, гастроэнтерологу. Не сидят без работы и ревматологи: пациенты, с размахом встретившие Новый год и Рождество, страдают от приступов подагры, у многих обострились заболевания суставов. Почему начали болеть колени? Что из еды и напитков при подагре запрещено? Какие симптомы подагрического артрита? На эти и другие вопросы наших читателей ответила врач-ревматолог высшей категории, заместитель главного врача по медицинской части Киевской городской клинической больницы № 6 Капитолина Марьян.

«Приступ боли в большом пальце ноги часто возникает под утро после обильного застолья»

*— Здравствуйте, Капитолина Владимировна! Звонит Мария из Винницы. После Нового года под утро муж проснулся от невыносимой боли. Большой палец на левой ноге распух, покраснел и болел так, что к нему нельзя было прикоснуться. Обезболивающие немного помогли, а на следующий день врач заподозрил приступ подагры. Что это за болезнь?

С древнегреческого языка подагра переводится как «нога в капкане». Болезнь возникает из-за того, что мочевая кислота образовывается в избытке или плохо выводится из организма. Ее кристаллы накапливаются в суставах (чаще всего страдает большой палец ноги) и вызывают мучительную боль.

Древний врачеватель Гиппократ описал подагру еще две с половиной тысячи лет назад. Правда, тогда под этим словом подразумевали все виды артрита. Вашему мужу повезло, если можно так сказать, что подагра проявилась ярко. Видимо, врач увидел распухший, болезненный, красно-синего цвета палец, а больной рассказал, что приступ случился под утро, повысилась температура.

Но классическая картина бывает не у всех пациентов. Если подагра «облюбовала» другие суставы — голеностопный или коленный, больной может годами безуспешно лечиться, а заболевание время от времени обостряется. И пока не появились тофусы — характерные узелки, в которых откладываются соли мочевой кислоты, — диагноз неясен.

— Муж никогда не жаловался на боли в суставах.

— Это не означает, что он заболел сегодня: в организме уже несколько лет постепенно увеличивалось содержание мочевой кислоты. В праздники мужчина вкусно поел, может быть, перебрал со спиртным, и это спровоцировало приступ.

*— Татьяна из города Лубны Полтавской области. У меня начал болеть первый палец правой ноги, и врач заподозрил подагру. Сказал, что болезнь появилась из-за избытка пуринов. Что это такое?

— Пурины — это соли мочевой кислоты. Появляются как конечный продукт распада животных белков, которые человек получает с пищей, но организм способен выработать немного пуринов и сам. Избыток солей откладывается в суставах, почках, мягких тканях, поэтому подагру можно заподозрить по подагрической почке и появлению маленьких узелков (тофусов). Они чаще всего возникают на ушных раковинах, но могут быть на пальцах рук (обычно у женщин), на локтях, пальцах стоп (у мужчин).

— Тофусы нужно удалять?

— Раньше об этом речи не шло, ведь считалось, что главное — лечить подагру. Сейчас людям, у которых эти образования заметны (бывает, что на локтях тофусы висят гроздьями), лучше сделать небольшую операцию.

*— Звонит Владимир из Херсона, 64 года. Когда возникает приступ подагры, то нестероидные противовоспалительные препараты стараюсь не принимать: у меня язва пищевода. Как снять боль?

Сначала следует защитить желудочно-кишечный тракт (препарат нужно выпить за полчаса до завтрака), а потом снимать боль. Но советую предварительно сдать анализы — на мочевую кислоту (проверяться надо хотя бы раз в квартал), общий анализ крови. По результатам доктор подберет препарат, подавляющий избыточную выработку мочевой кислоты, который нужно принимать ежедневно.

От подагры не умирают, но болезнь ухудшает качество жизни, а ее осложнения могут привести к смертельному исходу. Если человек не контролирует уровень мочевой кислоты, то со временем может развиться мочекаменная болезнь, приводящая к почечной недостаточности. Также на фоне больших цифр мочевой кислоты возможно повышение уровня холестерина, развитие атеросклероза, который может закончиться инфарктом или инсультом.

Признаки подагры

  • Воспаленный сустав большого пальца ноги, реже голеностопный или коленный.
  • Болезненность, отечность в месте сустава.
  • Появление подагрических узелков в мягких тканях.


«Чтобы не возник подагрический артрит, нельзя есть шпинат и щавель, а также все морепродукты»

*— Это «ФАКТЫ»? Меня зовут Ирина, я из Киева. Бокал шампанского может вызвать приступ подагры? Муж (ему 48 лет) встретил Новый год, а теперь не может ходить.

— К сожалению, иногда приступ возникает даже из-за пары глотков игристого вина. К тому же в праздник трудно удержаться от деликатесов.

— Что нельзя есть и пить тому, кто страдает подагрой?

Сегодня перечень запретов сокращен до минимума. Это все газированные напитки, к которым относятся игристое вино и сладкая газировка, а также пиво и виски, соки из пакета и фреши. Из продуктов табу на морепродукты: икру, мидии, креветки, кальмары и другие дары моря. Нельзя есть щавель и шпинат.

Раньше запретов было намного больше: заливные блюда из мяса и рыбы, субпродукты, молодая телятина. Кстати, в ней особенно много пуринов, а подагра возникает из-за их избытка. Запрещались наваристые бульоны, бобовые, томаты, малина.

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*— Это Василий Павлович из Кривого Рога. У меня подагра проявилась после 48 лет, а теперь у 40-летнего сына, приехавшего из Киева на праздники, распух палец. Почему пострадал сын?

— Предрасположенность к подагре передается по мужской линии. Мы обязательно интересуемся у пациента, не болели ли отец и дедушка. Но проявится склонность или нет, во много зависит от самого человека. Грузный папа, который любит поесть, выпить сто граммов, будет болеть. А сына-спортсмена, подтянутого и не злоупотребляющего спиртным, болезнь может обойти. При желании ваш сын может проконсультироваться у специалистов ревматологического отделения нашей городской больницы № 6 (г. Киев, проспект Космонавта Комарова, 3).

— Я ему скажу. Но выходит, что женщины не болеют?

— Гораздо реже, и болезнь у них начинается позже. Если мужчин подагра чаще настигает в самом расцвете сил — после 45—50 лет, то женщин — в период менопаузы, когда снижается уровень половых гормонов эстрогенов. Ухудшается защита организма, и повышается риск не только подагры, но и заболеваний сердца и сосудов, других недугов.

*— Вас беспокоит Инна, киевлянка. У мужа подагру выявили семь лет назад (сейчас ему 58 лет). Диету худо-бедно он соблюдает, но пьет мало воды, хотя врач рекомендует больше. Зачем так много жидкости?

Она помогает активнее выводить соли мочевой кислоты. Поэтому нужно пить больше, в частности ежедневно не менее полулитра, а лучше 750—800 миллилитров щелочной минеральной воды без газа. Это нормализует кислотно-щелочной баланс в организме и предупреждает кристаллизацию мочевой кислоты. Растворенные кристаллы частично выводятся вместе с водой, а не откладываются в местах, где мало сосудов — сухожилиях, связках, — образовывая тофусы.

Нужно также есть супы, пить отвар шиповника, узвар. Разрешаются кофе и чай, которые еще недавно были в списке ограничений, но в разумных количествах и умеренной крепости. Конечно, кофе должен быть натуральный, а не растворимый.

*— Это Ольга из Житомира. Интересует, когда после приступа подагры можно вернуться к утренней пробежке?

Пока идет обострение, нужно поберечься, да человек и сам предпочитает поменьше двигаться. А спустя две-три недели можно увеличивать физическую нагрузку, но лучше не бегать, а ходить. Начинать с полутора-двух километров, добавляя каждый день пару сотен метров. Очень полезно плавание, но только если нет сопутствующей патологии и позволяет возраст.

Обычно люди, страдающие подагрой, малоподвижны, у многих есть хронические заболевания, а часто — метаболический синдром: лишний вес, повышенное давление, высокий уровень холестерина, сниженная чувствительность к инсулину. Им движение необходимо как воздух. Физкультура поможет снизить вес, ведь для стоп и коленей, которые являются опорными суставами, каждый лишний килограмм чувствителен.

Но еще раз повторяю: двигаться нужно с умом — регулярно, но умеренно. Идти в спортзал и качаться до изнеможения или бесконечно крутить педали на велотренажере неправильно. Чрезмерная нагрузка может повысить уровень мочевой кислоты, ухудшить работу почек.

При подагре запрещены

  • Газированные напитки.
  • Соки (пакетированные и свежевыжатые).
  • Пиво и виски.
  • Морепродукты.
  • Щавель и шпинат.


«Суставы начинают болеть потому, что истерся хрящ между костями»

*— Прямая линия? Это Елена из Одесской области. Мама, которая живет в селе, начала жаловаться, что ноют колени. Ей всего 61 год. Что делать?

— Обратиться к врачу, чтобы выяснить причину боли. Колени могут болеть из-за ревматоидного артрита или, что более вероятно, остеоартроза (в народе болезнь привычно называют артрозом). Ваша мама уже вступила в менопаузу. В этом периоде ослабевает естественная гормональная защита, поэтому суставы страдают.

— Как распознать ревматоидный артрит?

Это сделает врач после обследования. Визитной карточкой ревматоидного артрита является симметричное поражение мелких суставов кистей рук, чаще всего второго и третьего пальцев. Человек жалуется на припухлость, боль, ограничение подвижности, особенно по утрам.

Но сейчас классическое начало ревматоидного артрита встречается нечасто. Полиартрит может одновременно поразить кисти и стопы или начаться с коленных суставов. Таким больным требуется серьезное лечение под контролем специалиста. В стационаре мы подбираем лечение и предупреждаем больных, что прием препарата базисной терапии пропускать нельзя, ведь тогда придется начинать все заново.

Гораздо чаще суставы начинают болеть с возрастом из-за того, что «изнашивается» хрящ (прослойка между двумя костными поверхностями). Пока он есть, человек двигается без боли. Но наступает время, когда хрящ стареет, а чтобы его восстановить, нужно лет 300. Поэтому наша задача — сохранить хрящевую ткань здоровой как можно дольше. Для этого назначаем пациентам препараты, которые называются хондропротекторы.

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— Кто чаще всего болеет остеоартрозом?

— Женщины, причем старше 50 лет. Хотя нам иногда приходится встречаться с заболеванием у молодых 35—40-летних пациенток. Остеартроз — это бич нашего времени.

*— Оксана из Белой Церкви Киевской области. Врач назначил маме, у которой больные колени, лекарство, но его нужно принимать не менее трех месяцев. Мама пока лечится народными способами: летом и осенью прикладывала капустные листья, сейчас втирает настойку золотого уса. Как вы считаете, это поможет?

Сразу скажу, что хотя я не отрицаю пользу народных рецептов, все же стоит прислушаться к рекомендациям врача. Препараты, улучшающие структуру хряща, нужно принимать длительно — три — шесть месяцев. Если улучшения нет, то врач должен подобрать другое лекарство. Боль снимают с помощью разных кремов и мазей, и найти «свое» лекарство поможет тоже врач.

Важно при этом разумно нагружать суставы. Выйдя из дому, ваша мама должна не стоять, а ходить, ведь статическая нагрузка более вредная. Чтобы не ухудшить кровоток в хряще, лучше не сидеть, закинув ногу на ногу. Чем дольше времени хрящ сможет нормально работать, тем меньше будет неприятностей — боли, ограничения подвижности, скованности.

— Что еще из народных рецептов полезно?

— Пациенты рассказывают, что летом снимают боль, прикладывая к болезненному месту… лопух. Лист предварительно нужно хорошо вымыть и прибинтовать к колену, но не слишком туго, чтобы не ухудшить кровоток. Носить, пока не начнет крошиться. Сок капусты и лопуха улучшает питание в суставе. Но все народные методы лишь дополняют назначения врача.

Как распознать остеоартроз

  • В суставе возникают боль и неприятные ощущения.
  • Могут быть слышны щелчки при движении.
  • Позже появляется ограничение подвижности.
  • На поздних стадиях возможно воспаление — припухлость, отечность, покраснение.

Ранее «ФАКТЫ» публиковали советы ортопеда о том, как избавиться от косточки на стопе.

* Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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