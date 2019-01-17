После новогодних праздников часто обостряется подагра: как себе помочь

Прямая линия

После рождественско-новогодних праздников многим людям пришлось обращаться к специалистам — семейному врачу или терапевту, кардиологу, гастроэнтерологу. Не сидят без работы и ревматологи: пациенты, с размахом встретившие Новый год и Рождество, страдают от приступов подагры, у многих обострились заболевания суставов. Почему начали болеть колени? Что из еды и напитков при подагре запрещено? Какие симптомы подагрического артрита? На эти и другие вопросы наших читателей ответила врач-ревматолог высшей категории, заместитель главного врача по медицинской части Киевской городской клинической больницы № 6 Капитолина Марьян.

«Приступ боли в большом пальце ноги часто возникает под утро после обильного застолья»

*— Здравствуйте, Капитолина Владимировна! Звонит Мария из Винницы. После Нового года под утро муж проснулся от невыносимой боли. Большой палец на левой ноге распух, покраснел и болел так, что к нему нельзя было прикоснуться. Обезболивающие немного помогли, а на следующий день врач заподозрил приступ подагры. Что это за болезнь?

— С древнегреческого языка подагра переводится как «нога в капкане». Болезнь возникает из-за того, что мочевая кислота образовывается в избытке или плохо выводится из организма. Ее кристаллы накапливаются в суставах (чаще всего страдает большой палец ноги) и вызывают мучительную боль.

Древний врачеватель Гиппократ описал подагру еще две с половиной тысячи лет назад. Правда, тогда под этим словом подразумевали все виды артрита. Вашему мужу повезло, если можно так сказать, что подагра проявилась ярко. Видимо, врач увидел распухший, болезненный, красно-синего цвета палец, а больной рассказал, что приступ случился под утро, повысилась температура.

Но классическая картина бывает не у всех пациентов. Если подагра «облюбовала» другие суставы — голеностопный или коленный, больной может годами безуспешно лечиться, а заболевание время от времени обостряется. И пока не появились тофусы — характерные узелки, в которых откладываются соли мочевой кислоты, — диагноз неясен.

— Муж никогда не жаловался на боли в суставах.

— Это не означает, что он заболел сегодня: в организме уже несколько лет постепенно увеличивалось содержание мочевой кислоты. В праздники мужчина вкусно поел, может быть, перебрал со спиртным, и это спровоцировало приступ.

*— Татьяна из города Лубны Полтавской области. У меня начал болеть первый палец правой ноги, и врач заподозрил подагру. Сказал, что болезнь появилась из-за избытка пуринов. Что это такое?

— Пурины — это соли мочевой кислоты. Появляются как конечный продукт распада животных белков, которые человек получает с пищей, но организм способен выработать немного пуринов и сам. Избыток солей откладывается в суставах, почках, мягких тканях, поэтому подагру можно заподозрить по подагрической почке и появлению маленьких узелков (тофусов). Они чаще всего возникают на ушных раковинах, но могут быть на пальцах рук (обычно у женщин), на локтях, пальцах стоп (у мужчин).

— Тофусы нужно удалять?

— Раньше об этом речи не шло, ведь считалось, что главное — лечить подагру. Сейчас людям, у которых эти образования заметны (бывает, что на локтях тофусы висят гроздьями), лучше сделать небольшую операцию.

*— Звонит Владимир из Херсона, 64 года. Когда возникает приступ подагры, то нестероидные противовоспалительные препараты стараюсь не принимать: у меня язва пищевода. Как снять боль?

— Сначала следует защитить желудочно-кишечный тракт (препарат нужно выпить за полчаса до завтрака), а потом снимать боль. Но советую предварительно сдать анализы — на мочевую кислоту (проверяться надо хотя бы раз в квартал), общий анализ крови. По результатам доктор подберет препарат, подавляющий избыточную выработку мочевой кислоты, который нужно принимать ежедневно.

От подагры не умирают, но болезнь ухудшает качество жизни, а ее осложнения могут привести к смертельному исходу. Если человек не контролирует уровень мочевой кислоты, то со временем может развиться мочекаменная болезнь, приводящая к почечной недостаточности. Также на фоне больших цифр мочевой кислоты возможно повышение уровня холестерина, развитие атеросклероза, который может закончиться инфарктом или инсультом.

Признаки подагры Воспаленный сустав большого пальца ноги, реже голеностопный или коленный.

Болезненность, отечность в месте сустава.

Появление подагрических узелков в мягких тканях.



«Чтобы не возник подагрический артрит, нельзя есть шпинат и щавель, а также все морепродукты»

*— Это «ФАКТЫ»? Меня зовут Ирина, я из Киева. Бокал шампанского может вызвать приступ подагры? Муж (ему 48 лет) встретил Новый год, а теперь не может ходить.

— К сожалению, иногда приступ возникает даже из-за пары глотков игристого вина. К тому же в праздник трудно удержаться от деликатесов.

— Что нельзя есть и пить тому, кто страдает подагрой?

— Сегодня перечень запретов сокращен до минимума. Это все газированные напитки, к которым относятся игристое вино и сладкая газировка, а также пиво и виски, соки из пакета и фреши. Из продуктов табу на морепродукты: икру, мидии, креветки, кальмары и другие дары моря. Нельзя есть щавель и шпинат.

Раньше запретов было намного больше: заливные блюда из мяса и рыбы, субпродукты, молодая телятина. Кстати, в ней особенно много пуринов, а подагра возникает из-за их избытка. Запрещались наваристые бульоны, бобовые, томаты, малина.

*— Это Василий Павлович из Кривого Рога. У меня подагра проявилась после 48 лет, а теперь у 40-летнего сына, приехавшего из Киева на праздники, распух палец. Почему пострадал сын?

— Предрасположенность к подагре передается по мужской линии. Мы обязательно интересуемся у пациента, не болели ли отец и дедушка. Но проявится склонность или нет, во много зависит от самого человека. Грузный папа, который любит поесть, выпить сто граммов, будет болеть. А сына-спортсмена, подтянутого и не злоупотребляющего спиртным, болезнь может обойти. При желании ваш сын может проконсультироваться у специалистов ревматологического отделения нашей городской больницы № 6 (г. Киев, проспект Космонавта Комарова, 3).

— Я ему скажу. Но выходит, что женщины не болеют?

— Гораздо реже, и болезнь у них начинается позже. Если мужчин подагра чаще настигает в самом расцвете сил — после 45—50 лет, то женщин — в период менопаузы, когда снижается уровень половых гормонов эстрогенов. Ухудшается защита организма, и повышается риск не только подагры, но и заболеваний сердца и сосудов, других недугов.

*— Вас беспокоит Инна, киевлянка. У мужа подагру выявили семь лет назад (сейчас ему 58 лет). Диету худо-бедно он соблюдает, но пьет мало воды, хотя врач рекомендует больше. Зачем так много жидкости?

— Она помогает активнее выводить соли мочевой кислоты. Поэтому нужно пить больше, в частности ежедневно не менее полулитра, а лучше 750—800 миллилитров щелочной минеральной воды без газа. Это нормализует кислотно-щелочной баланс в организме и предупреждает кристаллизацию мочевой кислоты. Растворенные кристаллы частично выводятся вместе с водой, а не откладываются в местах, где мало сосудов — сухожилиях, связках, — образовывая тофусы.

Нужно также есть супы, пить отвар шиповника, узвар. Разрешаются кофе и чай, которые еще недавно были в списке ограничений, но в разумных количествах и умеренной крепости. Конечно, кофе должен быть натуральный, а не растворимый.

*— Это Ольга из Житомира. Интересует, когда после приступа подагры можно вернуться к утренней пробежке?

— Пока идет обострение, нужно поберечься, да человек и сам предпочитает поменьше двигаться. А спустя две-три недели можно увеличивать физическую нагрузку, но лучше не бегать, а ходить. Начинать с полутора-двух километров, добавляя каждый день пару сотен метров. Очень полезно плавание, но только если нет сопутствующей патологии и позволяет возраст.

Обычно люди, страдающие подагрой, малоподвижны, у многих есть хронические заболевания, а часто — метаболический синдром: лишний вес, повышенное давление, высокий уровень холестерина, сниженная чувствительность к инсулину. Им движение необходимо как воздух. Физкультура поможет снизить вес, ведь для стоп и коленей, которые являются опорными суставами, каждый лишний килограмм чувствителен.

Но еще раз повторяю: двигаться нужно с умом — регулярно, но умеренно. Идти в спортзал и качаться до изнеможения или бесконечно крутить педали на велотренажере неправильно. Чрезмерная нагрузка может повысить уровень мочевой кислоты, ухудшить работу почек.

При подагре запрещены Газированные напитки.

Соки (пакетированные и свежевыжатые).

Пиво и виски.

Морепродукты.

Щавель и шпинат.



«Суставы начинают болеть потому, что истерся хрящ между костями»

*— Прямая линия? Это Елена из Одесской области. Мама, которая живет в селе, начала жаловаться, что ноют колени. Ей всего 61 год. Что делать?

— Обратиться к врачу, чтобы выяснить причину боли. Колени могут болеть из-за ревматоидного артрита или, что более вероятно, остеоартроза (в народе болезнь привычно называют артрозом). Ваша мама уже вступила в менопаузу. В этом периоде ослабевает естественная гормональная защита, поэтому суставы страдают.

— Как распознать ревматоидный артрит?

— Это сделает врач после обследования. Визитной карточкой ревматоидного артрита является симметричное поражение мелких суставов кистей рук, чаще всего второго и третьего пальцев. Человек жалуется на припухлость, боль, ограничение подвижности, особенно по утрам.

Но сейчас классическое начало ревматоидного артрита встречается нечасто. Полиартрит может одновременно поразить кисти и стопы или начаться с коленных суставов. Таким больным требуется серьезное лечение под контролем специалиста. В стационаре мы подбираем лечение и предупреждаем больных, что прием препарата базисной терапии пропускать нельзя, ведь тогда придется начинать все заново.

Гораздо чаще суставы начинают болеть с возрастом из-за того, что «изнашивается» хрящ (прослойка между двумя костными поверхностями). Пока он есть, человек двигается без боли. Но наступает время, когда хрящ стареет, а чтобы его восстановить, нужно лет 300. Поэтому наша задача — сохранить хрящевую ткань здоровой как можно дольше. Для этого назначаем пациентам препараты, которые называются хондропротекторы.

— Кто чаще всего болеет остеоартрозом?

— Женщины, причем старше 50 лет. Хотя нам иногда приходится встречаться с заболеванием у молодых 35—40-летних пациенток. Остеартроз — это бич нашего времени.

*— Оксана из Белой Церкви Киевской области. Врач назначил маме, у которой больные колени, лекарство, но его нужно принимать не менее трех месяцев. Мама пока лечится народными способами: летом и осенью прикладывала капустные листья, сейчас втирает настойку золотого уса. Как вы считаете, это поможет?

— Сразу скажу, что хотя я не отрицаю пользу народных рецептов, все же стоит прислушаться к рекомендациям врача. Препараты, улучшающие структуру хряща, нужно принимать длительно — три — шесть месяцев. Если улучшения нет, то врач должен подобрать другое лекарство. Боль снимают с помощью разных кремов и мазей, и найти «свое» лекарство поможет тоже врач.

Важно при этом разумно нагружать суставы. Выйдя из дому, ваша мама должна не стоять, а ходить, ведь статическая нагрузка более вредная. Чтобы не ухудшить кровоток в хряще, лучше не сидеть, закинув ногу на ногу. Чем дольше времени хрящ сможет нормально работать, тем меньше будет неприятностей — боли, ограничения подвижности, скованности.

— Что еще из народных рецептов полезно?

— Пациенты рассказывают, что летом снимают боль, прикладывая к болезненному месту… лопух. Лист предварительно нужно хорошо вымыть и прибинтовать к колену, но не слишком туго, чтобы не ухудшить кровоток. Носить, пока не начнет крошиться. Сок капусты и лопуха улучшает питание в суставе. Но все народные методы лишь дополняют назначения врача.

Как распознать остеоартроз В суставе возникают боль и неприятные ощущения.

Могут быть слышны щелчки при движении.

Позже появляется ограничение подвижности.

На поздних стадиях возможно воспаление — припухлость, отечность, покраснение.

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* Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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