Реванш Уайлдер – Фьюри: названы космические гонорары боксеров

Спорт

Бой-реванш за звание чемпиона мира по версии WBC в супертяжелом весе между обладателем титула американцем Деонтеем Уайлдером (40 побед, 39 из них — нокаутом, 1 ничья) и Тайсоном Фьюри из Ирландии (27 побед, 19 из них — нокаутом, 1 ничья) принесет каждому из боксеров приличные гонорары.

Как сообщает британское издание The Mirror, британец гарантированно получит за вторую встречу с Уайлдером 25 миллионов долларов, что составляет 40% от общего призового фонда предстоящего поединка. Несложно высчитать, что гонорар Деонтея составит более 35 миллионов в американской валюте.

Отмечу, что 9 миллионов долларов, полученных в качестве гонорара за первый бой, Фьюри отправил на благотворительность. «Я отдал свой последний гонорар, но я не занимаюсь благотворительностью ради наклейки на спине. Я сделал это, чтобы помочь людям, но не хочу, чтобы меня за это хвалили», — признался Тайсон в интервью изданию.

Напомню, что бой-реванш между Уайлдером и Фьюри пройдет 18 мая на ринге Barclays Center в Нью-Йорке (США).

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Уайлдер рассказал о том, когда будет драться с Джошуа.

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