- 21:37 Мужской спринт в Солт-Лейк-Сити: украинцы не попали в топ-30 этапа Кубка мира
- 21:15 Правительство популистов в Испании продержалось у власти всего восемь месяцев
- 20:58 ВСУ показали убийцу российских беспилотников
- 20:10 Дело об убийстве Гандзюк: подозреваемый Мангер вышел на свободу
- 20:02 Реванш Уайлдер – Фьюри: названы космические гонорары боксеров
- 19:59 Скандал в Донецком медуниверситете: студентов-иностранцев вернули на учебу
- 19:47 В России вдруг обнаружили, что без украинских двигателей будет коллапс на железной дороге
- 19:42 Известный стилист сравнил Меган Маркл с порноактрисой
- 19:29 В Одессе задержали опасную банду кавказцев, которыми руководил вор в законе
- 19:24 Глава избирательного штаба Порошенко сделал предложение участникам предвыборной гонки
Реванш Уайлдер – Фьюри: названы космические гонорары боксеров
Бой-реванш за звание чемпиона мира по версии WBC в супертяжелом весе между обладателем титула американцем Деонтеем Уайлдером (40 побед, 39 из них — нокаутом, 1 ничья) и Тайсоном Фьюри из Ирландии (27 побед, 19 из них — нокаутом, 1 ничья) принесет каждому из боксеров приличные гонорары.
Как сообщает британское издание The Mirror, британец гарантированно получит за вторую встречу с Уайлдером 25 миллионов долларов, что составляет 40% от общего призового фонда предстоящего поединка. Несложно высчитать, что гонорар Деонтея составит более 35 миллионов в американской валюте.
Отмечу, что 9 миллионов долларов, полученных в качестве гонорара за первый бой, Фьюри отправил на благотворительность. «Я отдал свой последний гонорар, но я не занимаюсь благотворительностью ради наклейки на спине. Я сделал это, чтобы помочь людям, но не хочу, чтобы меня за это хвалили», — признался Тайсон в интервью изданию.
Напомню, что бой-реванш между Уайлдером и Фьюри пройдет 18 мая на ринге Barclays Center в Нью-Йорке (США).
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Уайлдер рассказал о том, когда будет драться с Джошуа.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Семейная пара собирается на отдых в Египет. Жена: — Вот думаю, что бы такое мне взять с собой на море, чтобы я вышла на пляж и все вокруг обалдели?! — Лыжи возьми!
Ветер: 2 м/с С-З
Давление: 755 мм