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Важное открытие шведских ученых: «старая» сперма дает потомство долгожителей
Ученые из Уппсальского университета (Швеция) пришли к выводу о том, что «старые» сперматозоиды обеспечивают рождение более здорового потомства с повышенной вероятностью долгожительства.
Они обладают разным генетическим материалом, что и влияет на особенности потомства, заявили исследователи в публикации журнала Evolution Letters, пишет MedDaily.
В рамках исследования специалисты выполнили серию экстракорпоральных оплодотворений (ЭКО), используя с половые клетки самцов и икринки самок рыбок данио-рерио. При этом эякулят самцов, предназначенный для оплодотворения, делился на две категории: с короткоживущими сперматозоидами (использовались сразу после забора материала) и с долгоживущими сперматозоидами.
Наблюдение за родившимся после ЭКО потомством показало: благодаря «старой» сперме оно растет более здоровым и имеет больше шансов пополнить собой ряды долгожителей.
«Потомство, полученное с помощью долгоживущих сперматозоидов, гораздо более приспособлено, чем их братья и сестры, порожденные короткоживущей спермой того же самца, от одной и той же самки. В частности, рыбки, полученные в результате оплодотворения долгоживущей спермой, медленнее старели, а в течение жизни производили более многочисленных и здоровых потомков», — заявила ведущий автор исследования Симона Иммлер.
Таким образом, подчеркивают ученые, возраст сперматозоидов в сперме влияет на приспособляемость потомства разного пола и в конечном итоге — на его продолжительность жизни. Данная находка имеет большое значение для тех областей, где применяются вспомогательные технологии оплодотворения, в частности, для ЭКО у людей.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», британская пара незаконно обзавелась внуком, использовав сперму мертвого сына.
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— Глупенькая! Ну что ты переживаешь, что у тебя грудь первого размера? Зато ноги, вон, сорок четвертого!!!
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