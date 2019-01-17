Украина затеяла капитальный ремонт научной станции в Антарктиде: первые подробности (фото)

Наука и технологии

Сейчас в самый южный порт Аргентины Ушуая свозят оборудование и материалы, закупленные для капитального ремонта украинской научной станции «Академик Вернадский» в Антарктиде (на фото). Всё это будет погружено на корабль и 20 января вместе с прибывшими из нашей страны строительной бригадой и 26 участниками сезонной экспедиции (она продлится 2−2,5 месяца) отправлено в Антарктиду. На полярную станцию (расположена в 5 километрах от ледового материка) корабль должен прибыть 25 января (ему предстоит пересечь пролив Дрейка, в котором практически всегда бушуют шторма).

— Нашу станцию на полярном острове Галиндез создали британцы в 1947 году, — рассказал «ФАКТАМ» и. о. директора Национального антарктического научного центра Украины ученый-биолог Евгений Дикий. — Станция называлась «Фарадей», но, когда в 1996 году ее передали Украине (за символическую плату в 1 фунт стерлингов. — Авт.) была переименована в «Академик Вернадский». С тех пор из-за проблем с финансированием на ремонт и замену оборудования тратились весьма скромные суммы. В этом году впервые государство выделило на эти цели внушительные средства — 19,6 миллиона гривен. Все необходимое для реконструкции мы завезем сейчас, но запланированный комплекс работ будет выполнен в течение двух теплых сезонов (сейчас в Антарктиде лето, температура на станции днем поднимается до 0 и даже 5 градусов тепла).

— Что конкретно предстоит сделать?

— Заменить крыши на всех сооружениях станции (в последний раз эту работу выполняли в далеких 1970-х), установить новые дизельные двигатели (купили их без посредников у компании Volvo), заменить опреснитель морской воды, систему отопления, трубопроводы горючего, провести антикоррозийную оцинковку топливного бака. Завезем и установим новое оборудование для биологической лаборатории (морозильник для глубокой заморозки биологических образцов, оборудование для выделения ДНК, спектрометры), а также для медпункта (кардиограф, УЗИ-аппарат, биохимический анализатор крови, оборудование для проведения сеансов телемедицины).

— Важно сказать, что впервые за многие годы в сезонную экспедицию на «Академик Вернадский» отправятся 26 ученых, — отметил руководитель сезонной экспедиции геолог Владимир Бахмутов. — Первые четыре года после передачи станции Украине страна находила средства для отправки туда научных судов, они доставляли на станцию большие (до 50 человек) сезонные экспедиции и 12 полярников, которые оставались на годичную зимовку. Но затем для экономии денег людей на станцию стали отправлять иначе: самолетом до Южной Америки, а оттуда — на арендованном судне. Случалось, что на летний сезон удавалось отправить лишь несколько человек. На это раз сезонников 26. Среди них четыре женщины.

— Я закончила в Швеции Уппсальский университет, имела возможность остаться в Западной Европе, но хочу работать на родине, — рассказала «ФАКТАМ» одна из участниц сезонной экспедиции биолог Мария Павловская. В Аргентину она отправится 18 января на самолете, там пересядет на судно, которое доставит ее с коллегами на станцию «Академик Вернадский».

* Мария Павловская: «В Антарктиде займусь биологическими исследованиями» (Фото автора)

Напомним, что осенью в Национальном антарктическом научном центре Минобразования был объявлен конкурс для желающих на целый год отправиться работать в Антарктику на станцию «Академик Вернадский».

Как стало известно «ФАКТАМ» впервые после 22-летнего перерыва на украинской станции в Антарктиде будет зимовать женщина.

Также сообщалось, что украинские полярники в Антарктиде тепло поздравили украинцев с Новым, 2019-м годом, записав яркое видео.

Кроме того, «ФАКТЫ» рассказывали, что американские ученые записали «пение» тающих ледников на шельфе Росса в Антарктиде.

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