Происшествия

В Закарпатье обстреляли из гранатомета дом матери известного бизнесмена (фото)

На Закарпатье неизвестные обстреляли из гранатомета дом матери известного бизнесмена, бывшего первого заместителя председателя правления «Государственной продовольственно-зерновой корпорации Украины» (ГПЗКУ) Роберта Бровди.

Инцидент произошел около 3:00 16 февраля в селе Сторожница Ужгородского района.

В сети появились фото с места инцидента. Их опубликовало издание Новини Закарпаття.

В полиции данные об обстреле пока не комментируют.

Роберт Бровди в разное время работал генеральным директором Аграрной биржи, с осени 2010 года по май 2012 года являлся генеральным директором компании «Хлеб Инвестбуд», а с 2013 года был назначен на руководящий пост в «Государственной продовольственно-зерновой корпорации» (ГПЗКУ).

Напомним, в конце января неизвестные из гранатомета расстреляли автомобиль криминального авторитета в Днепре, а в 2018 году при обстреле на трассе Херсон-Феодосия пострадал херсонский предприниматель, руководитель предприятия «Славута-Юг».

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