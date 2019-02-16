В Киеве простились с легендарным нападающим «Динамо» и сборной СССР (фото)

Спорт

В субботу, 16 февраля, в Киеве на НСК «Олимпийский» простились с нападающим донецкого «Шахтера», киевского «Динамо» и сборной СССР 1960−1970-х годов Виталием Хмельницким.

Среди тех, кто пришел проводить в последний путь легендарного футболиста, за свою карьеру проведшего более 300 матчей на самом высоком уровне, были почетный член УЕФА Григорий Суркис, президент ФК «Динамо» (Киев) Игорь Суркис, ветераны «бело-синих», воспитанники Виталия Григорьевича игроки первой команды «Динамо» Денис Бойко и Евгений Смирный, а также многие-многие другие.

* Вратарь «Динамо» Денис Бойко

«Хмель, Хмелек, Витасик… Это был прекрасный человек, прекрасный футболист. Очень мало встречал таких людей в своей жизни. Там, где был Хмель, там всегда был смех. Очень тяжело осознавать, что его уже нет с нами», — не скрывал своих слез полузащитник «Динамо» 1970-х Александр Дамин.

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«Есть масса эпитетов, которыми можно охарактеризовать Виталия Григорьевича. Гениальный футболист, человек-душа, сердце команды, всегда с улыбкой, жизнерадостный, интеллектуальный. Эмоции, которые он выплескивал на поле, давали возможность команде соответствовать тем задачам, которые ставили перед футболистами тренеры. Таким же он и оставался по жизни, но тяжелая болезнь забрала его от нас», — охарактеризовал Хмельницкого как футболиста и человека почетный член УЕФА Григорий Суркис.

* Почетный член УЕФА Григорий Суркис

После церемония прощания в Олимпийском дворике столичного НСК траурная процессия отправилась на Байковое кладбище, где и похоронили Виталия Хмельницкого.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что умер знаменитый украинский баскетболист Александр Окунский.

Фото ФК «Динамо»

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