Политика

«Пока не извинитесь перед Украиной»: Порошенко отказался общаться с журналистами из России

Президент Украины Петр Порошенко на полях Мюнхенской конференции по безопасности отказался общаться с российскими журналистами. Об этом сообщают СМИ страны-агрессора.

«Российским телеканалам мы интервью не даем, пока вы не извинитесь перед Украиной», — заявил Порошенко.

Пропагандисты Кремля акцентируют внимание на том, что охранник Порошенко якобы оттолкнул журналиста пропагандистского телеканала «Россия-1», который пытался поближе подсунуть микрофон к украинскому президенту. Они, правда, не сообщают, что в целях обеспечения безопасности охрана президента любой страны имеет право ограничивать доступ журналистов к нему.

Как писали «ФАКТЫ», Порошенко провел ряд встреч в Мюнхене, в частности с канцлером Германии Ангелой Меркель, во время которой они обсудили введение «азовского пакета» санкций против России.

Отметим, что это не первый случай наглого поведения российских журналистов. Так, в январе скандально известная российская журналистка Ольга Скабеева в ПАСЕ во время общения первого вице-спикера Украины Ирины Геращенко с журналистами пыталась спровоцировать украинских депутатов на скандал и мешала работе своих коллег.

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