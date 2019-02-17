18-летняя Ястремская не смогла обыграть в Дубае экс-первую ракетку мира (видео)

Спорт

Юная украинская теннисистка, занимающая 34-е место в мировом женском рейтинге, неудачно стартовала на турнире в Дубае (ОАЭ) в общим призовым фондом 2 828 000 долларов. Уже в первом круге наша соотечественница не смогла справиться с испанкой Гарбинье Мугурусой (15-я), которая в свое время была первой ракеткой мира.

Перед поединком 18-летняя киевлянка была фавориткой — наверняка на котировки букмекеров повлиял успешный опыт игры Даяны против титулованной испанки. Ранее теннисистки дважды встречались между собой, и в обоих случаях Ястремская была сильнее — в октябре 2018-го в Люксембурге и в начале февраля нынешнего года в тайском Хуахине.

На этот раз в напряженном поединке, в котором каждая из соперниц допустила много невынужденных ошибок, сильнее оказалась опытная испанка — несмотря на то, что первый сет Даяне удалось выиграть, на следующие два сил у юной украинки не хватило. Как итог, 4:6, 6:3, 6:3 — и дальше проходит Мугуруса.

Таким образом, Ястремская заработала за участие на турнире 7 835 долларов, а в Дубае продолжают свои выступления Элина Свитолина и Леся Цуренко.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Цуренко благодаря травме экс-россиянки стартовала с победы на турнире в Дубае.

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