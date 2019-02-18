Первая смерть: киевлянка умерла от кори

Здоровье

В Киеве зафиксирована первая в этом году смерть от кори. К восьми летальным случаям с начала года добавился еще один. Скончалась 57-летняя женщина, у которой на фоне инфекционного заболевания развились тяжелые осложнения: пневмония и, возможно, тромбоэмболия легочной артерии.

Как сообщает Укринформ, пациентка, заразившаяся корью, лежала в Центральной (Александровской) городской клинической больнице.

Статистика Минздрава говорит, что за последнюю неделю в Украине зафиксировано 3264 новых заболевших корью. Заразились 1545 взрослых и 1719 детей. Больше всего болеют корью в регионах с низким уровнем вакцинации — во Львовской, Ровенской, Винницкой, Хмельницкой областях и в Киеве.

С 18 февраля было объявлено о начале вакцинации школьников Львовской области: 50 тыс. детей приглашаются в прививочные кабинеты для восполнения пропущенных плановых вакцинаций. Следующей станет Винницкая область.

Напомним, ранее «ФАКТЫ» приводили список опасных симптомов кори и правильный план лечения заболевания.

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