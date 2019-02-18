Происшествия

Взрывы в Донецке: появились видео с места ЧП

В Донецке утром 18 февраля прогремели три взрыва. Как сообщалось, ЧП случилось приблизительно в 8:45 в центре города в Ворошиловском районе. В сети опубликовали видео.

На кадрах видно, что неподалеку от места одного из взрывов работают «правоохранители».

Первый взрыв произошел на пересечении бульвара Пушкина и проспекта 25-летия РККА. Второй взрыв случился на газораспределительной станции, недалеко от гостиницы «Парк Инн», где проживают наблюдатели ОБСЕ. Третий— в районе промзоны ближе к городской черте.

По предварительным данным, в результате происшествия никто не пострадал.

Проект WarDoc опубликовал видео с места взрыва, снятое на телефон рядом с газораспределительной станцией у штаб-квартиры миссии ОБСЕ.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в селе Пески в прифронтовой полосе при разминировании схрона боевиков погиб спасатель и ранены трое полицейских.

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