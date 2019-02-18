Здоровье

Во Львовской области проведут массовую вакцинацию против кори: что нужно знать

Во Львовской области началась кампания по вакцинации школьников от кори. В течение трех недель прививки планируют сделать порядка 50 тысячам детей, которые не были ранее привиты и чьи родители разрешат вакцинацию. Ранее врач посоветовал, как распознать корь.

Как сообщает «Радио Свобода» со ссылкой на заместителя министра здравоохранения Украины Ольгу Стефанишин, эта кампания нацелена на детей, которые пропустили прививку от кори и краснухи. В 2017 году плановые прививки по разным причинам пропустили 800 тысяч детей. «В Львовской области были невакцинированы 22 тысячи детей, а когда мы сверили данные, эта цифра выросла вдвое», — сказала замминистра.

Сообщается, что с начала этого года во Львовской области корью заболели 3446 человек, одна женщина умерла. Из-за того, что в этом региона зафиксировано наибольшее количество заболевших, именно с Львовской области было решено начать операцию по вакцинации.

Прививки будут проводить в медицинских амбулаториях, а мобильные группы из врачей и медицинских сестер проедут по школам. На данный момент в Львовской области есть 45 тысяч доз вакцин, еще 70 тысяч подвезут на этой неделе. Речь идет о вакцинах бельгийского и американского производства. Прививки проводятся бесплатно.

Аналогичные спецоперации по вакцинации планируют провести в областях с высоким уровнем заболеваемости — Закарпатской, Ровенской и Ивано-Франковской.

Эксклюзивный материал о том, как не пропустить заболевание корью, читайте на сайте «ФАКТОВ»: «Пока не появились высыпания, корь напоминает простуду».

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