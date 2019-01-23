Как распознать корь: советы врача (фото)

Здоровье

Сообщения о заболеваемости корью напоминают фронтовые сводки: заболели четверо врачей, умер годовалый малыш, планируется «спецоперация» по массовой вакцинации в западных областях. Паника при виде нескольких прыщиков на лице у малыша охватывает даже разумных спокойных родителей: а вдруг это корь?

— Поначалу сыпи нет, а корь напоминает обычную простуду, которая начинается довольно остро, — рассказывает детский инфекционист, доцент кафедры детских инфекционных болезней Национального медицинского университета имени А. А. Богомольца кандидат медицинских наук Людмила Палатная. - У ребенка повышается температура, которая иногда достигает 39−40 градусов, возникают сухой кашель и першение в горле, насморк, конъюнктивит.

В это время трудно распознать корь не только родителям, но и врачу. «Намекнуть» на инфекцию может характерный признак — светобоязнь и слезотечение. Из-за того что отекают веки, ребенок жмурится и не может смотреть на свет. Еще одна подсказка — высыпания на слизистых, напоминающие рассыпанную манную крупу (пятна Филатова-Коплика). Они появляются на слизистой оболочке щек, деснах, иногда — на половых органах.

Но у 10−15 процентов детей этого симптома может не быть или он выражен слабо. Поэтому окончательный диагноз становится ясным, когда на четвертый-пятый день у ребенка появляется типичная коревая сыпь в виде узелков (папул) и пятен, которые постепенно увеличиваются и сливаются. Сначала высыпания возникают за ушами, на лице и шее, на второй день опускаются на плечи и туловище, затем — вниз, вплоть до стоп. Лицо ребенка выглядит одутловатым, веки — отекшими, и кажется, будто он только что плакал.

* Так выглядит коревая сыпь

— Нужно ли чем-то смазывать сыпь?

— Нет. Нельзя смазывать кожу кремом или мазью, протирать отварами трав. Спустя четыре-пять дней сыпь угасает и бледнеет (это называется цветение коревой сыпи), а состояние ребенка постепенно улучшается.

Однако, по словам медиков, у тех, кто был привит, но организм не ответил на прививку, картина сыпи может отличаться. Высыпания разбросаны реже, они не сливаются в сплошные пятна. Иногда родители принимают за корь высыпания при других заболеваниях.

КАК ВЫГЛЯДИТ СЫПЬ ПРИ РАЗНЫХ БОЛЕЗНЯХ

Ветряная оспа. Сыпь при напоминает водянистые пузырьки, которые сильно чешутся. Они разбросаны гуще или реже. Появившись на груди и спине, постепенно распространяются на лицо, голову (причем и на волосистую часть тоже), руки и ноги.

* Ветряная оспа

Вирус Коксаки. Хотя высыпания очень похожи на проявления ветрянки, но зудят редко. Еще одна особенность этой инфекции в том, что сыпь (иногда в виде волдырей) вначале появляется вокруг рта, на ладошках и стопах детей (не зря это заболевание называют «рука-нога-рот»).

* Сыпь при вирусе Коксаки

Краснуха. Хотя раньше в медицинских картах детей можно было встретить странный диагноз — коревая краснуха, на самом деле такой инфекции нет: краснуха и корь — это отдельные инфекционные болезни. Розовая мелкая сыпь при краснухе появляется в первый день заболевания, и обычно на лице. Очень быстро распространяется по всему телу. Высыпания не сливаются, в отличие от кори. Болезнь в основном протекает легко с незначительными симптомами: увеличиваются шейные лимфоузлы, иногда возникает боль во время движения глазами. Сыпь исчезает спустя два-четыре дня после появления.

* Так выглядят высыпания при краснухе

Скарлатина. Сыпь напоминает крошечные красные точки. Появившись в области подмышек, на шее и груди, в паху, они быстро распространяются по всему телу. На ощупь шершавые и напоминают наждачную бумагу. Могут зудеть. На лице заметно выделяется бледный носогубной треугольник, лишенный высыпаний. По мере того, как сыпь исчезает, кожа начинает шелушиться, особенно в области паха и на руках.

* Характерная сыпь при скарлатине

Медики не устают предостерегать родителей: пока врач не определил, по какой причине появились высыпания, лучше их ничем не смазывать, не прикладывать примочки. Это может исказить типичную картину проявления болезни и усложнить диагностику. Ведь, помимо названных заболеваний, сыпь может быть проявлением герпес-вирусной инфекции, инфекционного мононуклеоза, аденовирусной инфекции, аллергической реакции и многих других нарушений.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что до конца недели Минздрав подготовит документы для заседания специальной комиссии, которая может объявить об эпидемии кори в Украине. Об этом сообщила и. о. министра здравоохранения Ульяна Супрун.



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