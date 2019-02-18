В Запорожье пытались сжечь храм: СБУ показала заказчиков диверсии

Происшествия

16 февраля в Запорожье сотрудники СБУ задержали непосредственного исполнителя и его сообщницу при попытке поджога храма «В честь апостола Иоанна Богослова» Запорожской епархии УПЦ МП. Об этом сообщается на официальной странице ведомства.

Как сообщили в спецслужбе, исполнитель поджог снимал на видео для отчета кураторам. Во время задержания он пытался бежать и даже сбросил куртку, чтобы изменить внешний вид.

Во время осмотра места преступления следственно-оперативная группа изъяла бутылку с жидкостью, самодельный факел, которые использовали для поджога, планшет и мобильные телефоны, которые использовались для связи с организаторами, которого задержали в тот же день.

В СБУ установили, что заказчиками провокации являются граждане Украины, которые сегодня скрываются на территории оккупированного Донбасса.

«Один из них — бывший главный редактор запорожского интернет-издания Артем Тимченко. В 2014 году он уехал на временно оккупированную территорию Донецкой области, где скрывается от правоохранительных органов Украины и тесно сотрудничает с так называемым „МГБ ДНР“. Второй — бывший житель Запорожья, член НВФ террористической организации „ДНР“ по прозвищу „Сармат“ Андрей Кузьменко. Оба находятся в общегосударственном розыске по подозрению в совершении уголовных преступлений», — говорится в сообщении.

СБУ установлена и задокументирована причастность этих лиц к организации еще двух поджогов культовых сооружений УПЦ МП в Запорожье 6 и 11 февраля этого года. Заказчики разработали для исполнителей четкий алгоритм для выполнения провокаций. После совершения поджога исполнители должны были оставить на стене здания изображения нацистской или праворадикальной символики, что, по их замыслу, должно было переложить ответственность на представителей украинских националистических организаций.

Автором циничного плана поджогов украинских храмов и расшатывания ситуации на религиозной почве является гражданин Украины, бывший сотрудник Службы безопасности Украины, а ныне начальник одного из отделов «МГБ ДНР» Соболев Егор Вячеславович.

«Мы сознательно публикуем эту фамилию для того, чтобы предатель понимал, что вскоре он будет отвечать перед законом не только за измену присяге, но и за организацию указанных выше преступлений», — отметил глава СБУ Василий Грицак на брифинге.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», СБУ перехватила инструкции, которые раздают своим агентам в Украине российские спецслужбы. Для поджога требуют выбирать храм московского патриархата, акция должна быть заснята на видео, исполнителям обещают заплатить две тысячи долларов. Дотла жечь храм не требуется — достаточно заснять 10 секунд горения.

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