Названы лауреаты спортивного «Оскара-2019»: яркий фоторепортаж

Спорт

В Монако прошла ежегодная церемония вручения спортивного «Оскара» — Laureus World Sports Awards. Мероприятие, которое прошло в знаменитом «Зале звезд» спортивного клуба Монте-Карло, собрало весь цвет спортивного бомонда — как прошлого, так и настоящего.

Серб Новак Джокович удостоен награды «Спортсмен года». Для теннисиста, вернувшегося на первую строчку в мировом рейтинге благодаря прошлогодним победам на Уимблдоне и US Open, а также «Мастерсах» в Цинциннати и Шанхае, это уже четвертая награда в карьере — ранее он становился лауреатом премии Laureus в аналогичной номинации в 2012-м, 2015-м и 2016-м годах.

* Это уже четвертая награда в карьере Новака Джоковича

«Спортсменкой года» стала американская гимнастка Симона Байлз. В прошлом году она завоевала шесть медалей, среди которых четыре золота чемпионата мира, став первой в истории четырехкратной чемпионкой мира в многоборье.

* Симоне Байлз всего 21 год, а она — четырехкратная олимпийская чемпионка и 14-кратная чемпионка мира

В номинации «Прорыв года» триумфовала теннисистка Наоми Осака. 21-летняя японка в 2018-м выиграла US Open и турнир в Индиан-Уэллсе, а в начале 2019-го победила на Australian Open, что позволило ей впервые в карьере стать первой ракеткой мира.

* В 2018-м Осака стала первой ракеткой мира, но в двух очных матчах с украинкой Свитолиной, в Дубай и Майами, японка уступила

Награду в номинации «Возвращение года» получил легендарный американский гольфист Тайгер Вудс, «Командой года» стала сборная Франции по футболу, во второй раз в истории выигравшая чемпионат мира, за вклад в развитие спорта награжден французский футбольный тренер Арсен Венгер, с 1996-го по 2018-й возглавлявший лондонский «Арсенал», с которым трижды побеждал в английской премьер-лиге.

* Тайгер Вудс смог вернуться к активной спортивной карьере после лечения в реабилитационной клинике

* Награду «Лучшей команде года» получал главный тренер сборной Франции Дидье Дешам (в центре)

* На протяжении 22 лет Арсен Венгер возглавлял лондонский «Арсенал»

Лучшей в экстремальных видах спорта стала американская сноубордистка Хлое Ким, «Спортсменкой года с ограниченными возможностями» признана лыжница Хенриета Фарккашова из Словакии, «Лучшим моментом года» стало восхождение на Эверест безногого китайца Кся Бою, а за исключительные достижения удостоен почетной награды кенийский марафонец Элиуд Кипчоге.

* В 2018-м Хлое Ким завоевала «золото» Олимпиады в Пхенчхане и в 17 лет стала самой молодой олимпийской чемпионкой в сноуборде

* На Паралимпиаде-2018 в Пхенчхане словачка Фарккашова завоевала шестую золотую медаль в карьере

* Заслуженную награду Фарккашовой вручал легендарный украинский прыгун с шестом, нынешний президент НОК Украины Сергей Бубка

* Элиуд Кипчоге установил новый мировой рекорд в марафоне, улучшив предыдущий результат на 78 секунд

Также были вручены еще две специальные премии — «Дух спорта» получила американская горнолыжница Линдси Вонн, а обладателями награды «Спорт во благо» стала девичья футбольная команда «Юва» из Индии.

* Легендарный теннисист Борис Беккер поздравляет Линдси Вонн с получением награды

* Девичья команда «Юва» из Индии

* Принц Монако Альбер II по традиции не пропускает торжественное мероприятие и не изменяет своим белым кроссовкам

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что украинская спортсменка стала лучшей в мире.

Фото Getty Images

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter