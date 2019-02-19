- 15:18 Кровавое ДТП в Харькове: Зайцева сделала громкое признание в суде
- 15:15 На границе с Польшей активисты задержали пьяного таможенника: в сети показали видео
- 15:04 Кровавое ДТП в Ростовской области: много жертв
- 14:58 Россия вновь закрыла проход по Керченскому проливу: что происходит
- 14:54 Пушистые и милые: бойцы на передовой растят "котобанду"
- 14:49 «Лион» — «Барселона»: где смотреть онлайн матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы
- 14:48 В киевском метро пьяный извращенец размахивал своим «достоинством» перед ребенком
- 14:44 Стали известны цены на билеты на «Евровидение»
- 14:30 В "Укрзалізниці" снова "сломался" сервис онлайн-продажи билетов
- 14:29 "Заберите меня, хотя бы за долги": Зеленскому припомнили его обращение к Путину
Названы лауреаты спортивного «Оскара-2019»: яркий фоторепортаж
В Монако прошла ежегодная церемония вручения спортивного «Оскара» — Laureus World Sports Awards. Мероприятие, которое прошло в знаменитом «Зале звезд» спортивного клуба Монте-Карло, собрало весь цвет спортивного бомонда — как прошлого, так и настоящего.
Серб Новак Джокович удостоен награды «Спортсмен года». Для теннисиста, вернувшегося на первую строчку в мировом рейтинге благодаря прошлогодним победам на Уимблдоне и US Open, а также «Мастерсах» в Цинциннати и Шанхае, это уже четвертая награда в карьере — ранее он становился лауреатом премии Laureus в аналогичной номинации в 2012-м, 2015-м и 2016-м годах.
* Это уже четвертая награда в карьере Новака Джоковича
«Спортсменкой года» стала американская гимнастка Симона Байлз. В прошлом году она завоевала шесть медалей, среди которых четыре золота чемпионата мира, став первой в истории четырехкратной чемпионкой мира в многоборье.
* Симоне Байлз всего 21 год, а она — четырехкратная олимпийская чемпионка и 14-кратная чемпионка мира
В номинации «Прорыв года» триумфовала теннисистка Наоми Осака. 21-летняя японка в 2018-м выиграла US Open и турнир в Индиан-Уэллсе, а в начале 2019-го победила на Australian Open, что позволило ей впервые в карьере стать первой ракеткой мира.
* В 2018-м Осака стала первой ракеткой мира, но в двух очных матчах с украинкой Свитолиной, в Дубай и Майами, японка уступила
Награду в номинации «Возвращение года» получил легендарный американский гольфист Тайгер Вудс, «Командой года» стала сборная Франции по футболу, во второй раз в истории выигравшая чемпионат мира, за вклад в развитие спорта награжден французский футбольный тренер Арсен Венгер, с 1996-го по 2018-й возглавлявший лондонский «Арсенал», с которым трижды побеждал в английской премьер-лиге.
* Тайгер Вудс смог вернуться к активной спортивной карьере после лечения в реабилитационной клинике
* Награду «Лучшей команде года» получал главный тренер сборной Франции Дидье Дешам (в центре)
* На протяжении 22 лет Арсен Венгер возглавлял лондонский «Арсенал»
Лучшей в экстремальных видах спорта стала американская сноубордистка Хлое Ким, «Спортсменкой года с ограниченными возможностями» признана лыжница Хенриета Фарккашова из Словакии, «Лучшим моментом года» стало восхождение на Эверест безногого китайца Кся Бою, а за исключительные достижения удостоен почетной награды кенийский марафонец Элиуд Кипчоге.
* В 2018-м Хлое Ким завоевала «золото» Олимпиады в Пхенчхане и в 17 лет стала самой молодой олимпийской чемпионкой в сноуборде
* На Паралимпиаде-2018 в Пхенчхане словачка Фарккашова завоевала шестую золотую медаль в карьере
* Заслуженную награду Фарккашовой вручал легендарный украинский прыгун с шестом, нынешний президент НОК Украины Сергей Бубка
* Элиуд Кипчоге установил новый мировой рекорд в марафоне, улучшив предыдущий результат на 78 секунд
Также были вручены еще две специальные премии — «Дух спорта» получила американская горнолыжница Линдси Вонн, а обладателями награды «Спорт во благо» стала девичья футбольная команда «Юва» из Индии.
* Легендарный теннисист Борис Беккер поздравляет Линдси Вонн с получением награды
* Девичья команда «Юва» из Индии
* Принц Монако Альбер II по традиции не пропускает торжественное мероприятие и не изменяет своим белым кроссовкам
That #Laureus19 winning feeling @lindseyvonn @DjokerNole @equipedefrance @EliudKipchoge @YuwaFootball pic.twitter.com/GyipTrNHVS— #Laureus19 (@LaureusSport) 19 февраля 2019 г.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что украинская спортсменка стала лучшей в мире.
Фото Getty Images
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Ну все! Осталось нырнуть в прорубь, поесть блинов, подарить любимому пену для бритья, получить цветы, испечь кулич — и... лето-о-о!!!
Ветер: 5 м/с 3
Давление: 752 мм