10-летний мальчик повторил невероятный трюк Месси (видео)

Спорт

Не так давно аргентинский нападающий «Барселоны» Лионель Месси «взорвал» сеть роликом со съемок в рамках одной из рекламных кампаний — на видео звездный футболист бьет по мячу с водруженной на него бутылкой, при этом первый летит точно в кольцо, а вторая, сделав сальто в воздухе, приземляется на пол.

Не прошло и пару дней, как аналогичное видео записал воспитанник предакадемического учреждения нью-йоркского «Ред Буллз» Дилан Пиментель. 10-летний мальчик, одевшийся в футболку Криштиану Роналду и скопировавший фирменную стойку португальца перед исполнением штрафных ударов, немного упростил себе задачу, просто отправив мяч в ворота, но при этом бутылка так же перекрутилась и четко приземлилась на газон.

Реакция звездного аргентинца, который в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов вместе со своей командой не смог обыграть на выезде французский «Лион» (0:0), пока неизвестна, но наверняка он будет крайне удивлен мастерству мальчика.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Месси возглавил еще один крутой рейтинг.

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