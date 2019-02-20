Как не дать организму "засохнуть": Супрун дала четкие рекомендации

Здоровье

Низкая влажность в помещении, пылевое или химическое загрязнение воздуха, пониженная концентрация кислорода, результата употребления некоторых лекарств могут быть причиной того, что человек даже в зимнее время ощущает дискомфорт от сухости. Советами, как не дать своему организму «засохнуть», поделилась недавно отстраненная от должности и.о. министра охраны здоровья Ульяна Супрун.

Супрун пишет, что в холодное время года, когда человек много времени проводит в закрытом помещении, у него могут появиться неприятные симптомы: ощущение дискомфорта в носу, больше устают и болят глаза, нарушается сон.

Поэтому очень важно заботиться о собственном водном балансе и поддерживать оптимальную влажность в помещении.

Достаточное количество воды ежедневно, по словам Супрун, помогает преодолеть хроническую усталость, стресс, улучшает работу мозга и всего организма. Почему важно пить воду.

Влажность в помещении можно поддерживать различными способами. Самым удобным и популярным методом является использование специальных устройств — увлажнителей. У человека нет специфических рецепторов, чтобы измерить или почувствовать влажность. Поэтому, чтобы выяснить, нужно ли увлажнять помещение, стоит воспользоваться гигрометром.

«Желательная относительная влажность в помещении — 40−60%. При более высоких значениях может возрастать риск развития грибков, при более низкой — развиваются перечисленные выше симптомы», — пищет чиновница в Facebook.

Она советует выбирать увлажнитель который легко очищается, чтобы его применение не принесло вред организму в виде грязи и микробов, которые могут попасть в легкие.

Доктор рекомендует очищать увлажнитель минимум каждые 3 дня, а, по возможности, лучше каждый день.

Чтобы не навредить, Супрун советует наливать в увлажнитель только чистую, желательно, дистиллированную воду и не добавлять посторонние дезинфицирующие средства или ароматические вещества.

«Пейте достаточно воды, чаще делайте влажную уборку, проветривайте помещение и заводите комнатные растения. Это сделает ваше пребывание в помещении зимой комфортнее и безопаснее», — рекомендует медик.

Как писали «ФАКТЫ», на днях и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун поставила точку в родительских спорах о том, можно ли вести кашляющего ребенка в школу или детсад. Руководитель МОЗ предложила ориентироваться на рекомендации Американской академии педиатрии. В США которая ребенку с насморком и кашлем могут разрешить посещать учебное заведение при выполнении трех условий. Ребенка должен осмотреть врач и дать согласие, температура должна быть меньше 38 градусов (без принятия жаропонижающих), а сам ребенок должен быть бодрым, активным и хорошо себя чувствовать. Исключения делаются на период эпидемии гриппа — в эти дни детей с кашлем, насморком или больным горлом оставляют дома.

Ранее Супрун рассказала, как отличить ОРВИ от гриппа, правильно лечиться и как можно защитить себя от инфекции.

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