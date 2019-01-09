Как отличить грипп от простуды: Супрун дала украинцам полезные рекомендации

Здоровье

Обычная простуда начинается постепенно, со слабости и небольшой температуры в течение нескольких дней, а симптомы гриппа развиваются стремительно. Важно уметь отличить небольшую простуду от заболевания, требующего немедленного обращения к медикам-специалистам. Ранее сообщалось, что накануне Нового года в одном из сел Харьковской области от гриппа умер 11-дневный ребенок.

Об этом на своей страничке в социальных сетях пишет и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун и объясняет, как отличить одно заболевание от другого.

Начало болезни:

Обычная простуда начинается постепенно. Вы можете чувствовать слабость или невысокую температуру в течение нескольких дней.

Симптомы гриппа развиваются резко, почти мгновенно, с высокой температурой, болью в глазах, ломотой в мышцах или ознобом. Обычно вы четко можете определить, когда началась болезнь.

Температура:

Температура при простуде может подниматься, обычно остается на уровне 37−37,5 градусов.

Для гриппа характерна высокая температура — от 38 градусов и выше. Этот симптом проявляется уже с самого начала болезни.

Проявления интоксикации:

Во время простуды чаще всего возникает ощущение слабости и «разбитости».

Ломота, озноб, головная и мышечная боль сопровождают грипп с самого начала болезни.

Насморк:

Практически всегда сопровождает простуду, с этого может начинаться болезнь.

Не характерен для гриппа симптом, хотя может возникнуть на 2−3 день болезни.

Кашель:

Для простуды не очень выражен, может возникнуть вместе с болью в горле.

Характерен для гриппа признак. В этом случае кашель может вызвать боль в грудине.

Боль в горле:

Имеет четко выраженный характер при простуде.

Для гриппа не характерна, может появиться на 3−4 день болезни.

Дискомфорт в глазах:

При простуде возникает не часто. Зато может быть ощущение «песка» в глазах, что характерно для аденовирусной инфекции.

Слезоточивость, покраснение глаз и светобоязнь — характерные именно для гриппа.

Одышка, ощущение нехватки воздуха

Во время простуды может ощущаться, как невозможность полноценно дышать, но прежде всего, это бывает из-за заложенного носа.

При гриппе такой симптом связан с дыхательной недостаточностью. Если чувствуете его — нужно обязательно обратиться к врачу.

Несколько основных правил, которые вы должны помнить, если заболели:

Обычную простуду с легкими симптомами лечат только постельным режимом и обильным питьем в течение 3−5 дней. Организм вполне может справиться с вирусом сам.

Для лечения гриппа или простуды, которая протекает с тяжелыми симптомами, применяют озельтамивир, занамивир и балоксавир, но только после того, как их выпишет врач.

Препараты, уменьшающие боль в горле или облегчающие кашель, не имеют никакой доказательной эффективности в лечении этих симптомов, а просто ненадолго могут облегчить состояние.

Температуру взрослым нужно сбивать только когда она больше 38,5 градуса. Для этого лучше использовать парацетамол или ибупрофен и не превышать дозу этого лекарства.

Вирусные инфекции не лечатся антибиотиками. Антибиотики выписывают только при бактериальных болезнях, когда возбудителем заболевания являются бактерии, например, при бронхите или пневмонии. Но такие препараты назначают лишь после анализа крови и обследование у врача.

Немедленно звоните 103, если появились: одышка, сыпь на коже, кровохарканье, синюшный оттенок кожи, рвота и диарея, боль в груди, снижение давления, замедленный пульс, аритмия, нарушение сознания или судороги.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в конце 2018 года в Украине эпидемические пороги по заболеваемости гриппом были превышены в 8 областях: Донецкой, Житомирской, Киевской, Луганской, Одесской и Черниговской — до 25%, Сумской и Хмельницкой — более 25%. В целом по Украине заболеваемость на 8,3% превышала эпидемический порог.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter