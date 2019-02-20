Происшествия

В Украине прикрыли схему заработка боевиков «ЛНР» на мирной территории

СБУ разоблачила и прекратила действие масштабного механизма финансирования террористической организации «ЛНР».

Как сообщили в ведомстве, оперативники спецслужбы установили, что на временно оккупированной территории Луганской области действует мощная финансовая организация, которая обеспечивает незаконный перевод средств клиентов на подконтрольную украинской власти территорию и в обратном направлении.

По информации СБУ, финансовый центр имел 20 отделений и разветвленную сеть платежных терминалов на временно оккупированной территории. Злоумышленники совершали операции через интернет-банкинг и перевозили наличные курьерами через линию разграничения.

Сотрудники спецслужбы задокументировали, что в банковских учреждениях на подконтрольной территории организаторы сделки открыли почти 50 счетов на подконтрольных лиц, доступ к которым имели через интернет-сервисы.

«По данным Государственной службы финансового мониторинга Украины, общий объем средств нелегального финучреждения, который был переведен только через национальную платежную систему, превысил 170 млн гривен», — говорится в сообщении.

Из полученных за предоставление «услуг» денег организаторы схемы регулярно платили налоги в так называемый бюджет боевиков.

Во время обысков, проведенных в Киеве и Северодонецке, у участников теневой схемы правоохранители изъяли банковские карточки, по которым в банкоматах снималась наличные для передачи клиентам или курьерам.

Были также заблокированы счета людей, которые использовались для нелегальных финансовых операций.

Руководителю финансового учреждения заочно сообщили о подозрении в совершении преступления — финансировании действий, совершенных с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины.

Как сообщали «ФАКТЫ», СБУ задержала Евгения Моринца, участника проекта «Белая балаклава», по подозрению в сотрудничестве с российскими спецслужбами, который готовил провокации после первого тура голосования на президентских выборах.

В Днепре сотрудники СБУ задержали местного жителя, работавшего в интересах российских спецслужб. Также были задержаны двое жителей области, которых привлекали к мероприятиям по подготовке к вмешательству в ход президентской кампании.

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