25 февраля на вопросы читателей «ФАКТОВ» ответит эндокринолог Тамара Грубник

Здоровье

Скорая помощь «ФАКТОВ»

Щитовидная железа — маленький, но очень важный орган. От него зависят наш вес, внешний вид, работоспособность и настроение. Но даже когда щитовидная железа подает сигнал тревоги, не все люди могут его сразу услышать.

— Если функция щитовидной железы повышена (гипертиреоз), то человек теряет вес, у него возникают повышенная потливость, немотивированное сердцебиение, начинают дрожать руки, — рассказывает врач-эндокринолог высшей категории, заведующая отделением реабилитации больных с патологией щитовидной железы Киевского городского клинического эндокринологического центра Тамара Грубник. — При сниженной функции (гипотиреозе) человек ощущает беспричинную слабость, быстро устает, прибавляет в весе. Беспокоят отеки, особенно на лице, сухость кожи, выпадение волос. Часто возникают запоры, которых раньше не было.

Обеспокоенный своим состоянием человек при учащенном сердцебиении и аритмии обычно идет к кардиологу, при частых запорах — к гастроэнтерологу или проктологу. Причину сухой кожи и плохих волос ищет дерматолог. Если беспокоят перепады настроения, раздражительность, бессонница или депрессия, помощь оказывает психотерапевт или психиатр. Хорошо, если врач, увидев, что лечение безуспешно, направит пациента проверить гормоны или порекомендует консультацию эндокринолога. Чем раньше поставлен правильный диагноз, тем эффективнее лечение.

Чем опасно нарушение функции щитовидной железы, если его не лечить? Как справиться с тиреотоксикозом? Почему возникает аутоиммунный тиреоидит? Можно ли с помощью гормонов щитовидной железы похудеть здоровому человеку? На эти и другие вопросы наших читателей в понедельник, 25 февраля, с 16:00 до 17:00 во время прямой линии «ФАКТОВ» ответит эндокринолог Тамара Юрьевна Грубник. Звоните в редакцию по телефону (044) 503−77−74 Заранее присылайте вопросы на электронный адрес [email protected] Материал о прямой линии читайте в четверг, 7 марта

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