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В КГГА обнародовали видеоинструкцию по онлайн-записи к врачу
В Киеве последние четыре года систематически внедряются различные технологические проекты, которые успешно работают в разных сферах жизни столицы. Одним из таких проектов является онлайн-запись к врачу. Как сообщает сайт КГГА, в Киеве есть возможность записаться к врачу через интернет. Для этого необходимо выполнить несколько простых действий в вашем браузере:
1. Зайти на сайт сервиса https://helsi.me
2. Ввести в поисковую строку специальность врача. Начать стоит с семейного доктора, ведь именно он осуществляет первичный осмотр и направляет к другим врачам.
3. Выбрать район, врача, удобную дату и время приема.
4. Пройти процедуру регистрации: ввести номер телефона и дождаться SMS-сообщения с паролем для входа в систему (пароль необходимо сохранить для последующих визитов на сайт); заполнить поля регистрационной формы.
5. Для записи на прием к врачу ребенка необходимо добавить информацию о нем.
Также в любое время можно в личном кабинете отменить прием.
На странице личного кабинета в системе helsi хранятся данные пользователя и информация о визитах. На странице «Профиль» можно внести в личные данные подробности, чтобы сэкономить время при заключении декларации с семейным врачом.
После первого визита в поликлинику информация будет проверена в регистратуре, а затем в разделе «Визиты» появится электронная медицинская карта с данными о диагнозе и предписании врача.
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