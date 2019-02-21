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В Украине предотвратили крупную диверсию на военном арсенале
Украинские военные сообщили о предупреждении вражеской диверсии — поджога одного из военных арсеналов ВСУ. Об инциденте сообщили в Генеральном штабе Украины.
«Сегодня, 21 февраля, благодаря умелым действиям личного состава, предупреждена попытка поджога на одном из арсеналов Вооруженных Сил Украины», — говорится в сообщении.
Отмечается, что угрозу удалось оперативно ликвидировать, причем без последствий. Данные о месторасположении военного склада традиционно не приводятся.
Безотлагательные следственные действия правоохранительных органов продолжаются.
Напомним, в 2018 году в Украине произошло несколько пожаров на военных складах, последний из них — на Черниговщине (Ичня). Проведенное расследование подтвердило, что причиной пожара была диверсия.
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