Происшествия

В военной прокуратуре назвали причину взрыва на полигоне под Киевом

На полигоне в Киевской области во время учений произошел взрыв гранаты, в результате чего пострадали двое солдат срочной службы. Об этом сообщили в военной прокуратуре Центрального региона Украины.

«21.02.2019 около 15.30 во время проведения учений произошел несанкционированный взрыв гранаты, вследствие чего двое солдат срочной службы воинской части А2167 получили телесные повреждения», — сказано в сообщении.

Отмечается, что пострадавшие доставлены в военный госпиталь в г. Белая Церковь с осколочными ранениями.

На место происшествия оперативно выехал прокурор военной прокуратуры Белоцерковского гарнизона Центрального региона Украины, следователь Территориального управления Государственного бюро расследований, расположенного в городе Киеве, и специалисты взрывотехнической службы ГУ НС в Киевской области.

Сейчас военной прокуратурой Белоцерковского гарнизона проводятся первоочередные следственные действия.

Открыто уголовное производство по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 414 Уголовного кодекса Украины «Нарушение правил обращения с оружием, а также с веществами и предметами, представляющими повышенную опасность для окружающих».

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Киевской области произошло ЧП на одном из военных полигонов — взорвался неизвестный предмет. В результате получили травмы двое военнослужащих срочной службы. Пострадавшие были оперативно доставлены в госпиталь, в настоящее время их жизни ничто не угрожает. Первоначально причинами ЧП названо личное нарушение мер безопасности. После взрыва военные в очередной раз призвали не трогать неизвестные и подозрительные предметы на военных полигонах.

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