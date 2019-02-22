Здоровье

«Синдром коротышки»: ученые из США выяснили, что мужчины с низким ростом более злые

Низкорослые мужчины являются более злыми, они чаще совершают жестокие правонарушения. К такому неожиданному выводу пришли исследователи из города Атланта в американском штате Джорджия, пишет «Медикфорум».

Проведенное ими исследование показало, что мужчины с низким ростом являются более злыми, они чаще совершают жестокие правонарушения, если сравнивать их с мужчинами более высокого роста.

Эти выводы были сделаны после оценки поведения, самовосприятия, отношения к наркотикам, насилию и преступлениям у более чем 600 мужчин разного роста в возрасте от 18 до 50 лет.

Авторы исследования выяснили, что те представители сильного пола, которые ощущают себя наименее маскулинными в соответствии с господствующими в обществе стандартами, в три раза чаще склонны к совершению жестких правонарушений с использованием оружия или к применению физического насилия, которое заканчивается травмами.

Психологи из Оксфордского университета даже называют это «синдромом коротышки». По мнению ученых, недовольство ростом мужчины усиливает его ощущение уязвимости и укрепляет чувство паранойи.

Низкорослые мужчины часто испытывают потребность доказать окружающим собственную состоятельность, и особенно наличие выраженных мужских качеств, то есть способности к насилию. Именно поэтому они чаще вступают в драки и проявляют свою агрессию в других видах и формах.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», больше всего маленькие люди не любят, когда их называют лилипутами и измеряют линейкой, чтобы убедиться, что они не выросли.

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