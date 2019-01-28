- 18:44 Заблудившегося в лесу трехлетнего мальчика в течение двух дней согревал и защищал дикий медведь
- 18:40 В Запорожье разоблачили и жестоко наказали педофила
- 18:35 "Картина маслом": в Мариуполе испортили праздник криминальным авторитетам
- 18:18 В Киеве вспыхнул масштабный пожар на радиозаводе
- 17:59 Исчезновение икон из Киево-Печерской лавры: в полиции сделали важное заявление
- 17:53 ЧП в Кривом Роге: тысячи людей посреди зимы остались без отопления
- 17:49 Еще одна Кончита Вурст: на «Евровидении» Францию представит эпатажный певец-андрогин
- 17:31 Подстрелили случайно: в истории с нападением на полицейского в Харькове появилась неожиданная версия
- 17:26 В Украине рассекретили данные о присутствии ЧВК «Вагнера» в Судане
- 16:49 Оккупанты в Крыму отказались пересчитать срок узнику Кремля
В Карпатах нашли тело погибшего туриста из Киева (фото, видео)
В Карпатах спасателям удалось разыскать тело погибшего под лавиной туриста из Киева. Его транспортируют в Раховскую районную больницу.
Как сообщают в Главном управлении ГосЧС в Закарпатской области, спасателям удалось добраться до места схода лавины, под которой погиб турист, около 11:00 понедельника, 28 января.
Напомним, что 25 января под лавину в районе горы Стиг Раховского района попали три человека. Двоим киевлянам-туристам удалось выбраться, а один погиб.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», спасатели были вынуждены временно прекратить поиски погибшего туриста из Киева из-за ухудшения погодных условий.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Люся, а ты встречала в своей жизни такого мужчину, от одного прикосновения которого тебя бросало в дрожь? — Конечно! Буквально вчера я была на приеме у стоматолога…
Ветер: 2 м/с Ю
Давление: 740 мм