Происшествия

В Карпатах нашли тело погибшего туриста из Киева (фото, видео)

В Карпатах спасателям удалось разыскать тело погибшего под лавиной туриста из Киева. Его транспортируют в Раховскую районную больницу.

Как сообщают в Главном управлении ГосЧС в Закарпатской области, спасателям удалось добраться до места схода лавины, под которой погиб турист, около 11:00 понедельника, 28 января.

Напомним, что 25 января под лавину в районе горы Стиг Раховского района попали три человека. Двоим киевлянам-туристам удалось выбраться, а один погиб.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», спасатели были вынуждены временно прекратить поиски погибшего туриста из Киева из-за ухудшения погодных условий.

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