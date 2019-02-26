В декабре 2019-го мы запустим в космос первую частную украинско-американскую ракету, — Макс Поляков

Наука и технологии

Одним из самых ярких моментов прошедшего недавно форума по выдвижению Петра Порошенко на второй президентский срок стало выступление бизнесмена Макса Полякова — он пригласил Петра Алексеевича на запуск первой частной украинско-американской космической ракеты, который запланирован на декабрь нынешнего года. Макс Поляков родился и вырос в Запорожье, здесь начинал карьеру предпринимателя. Он уже семь лет живет и работает в США, но часто бывает в Украине, ведь его компания Firefly Aerospace, создающая ракету, имеет завод и исследовательский центр в Днепре. Мы попросили Макса рассказать о себе и о своем пути к успеху, о том, что его, врача по образованию, подтолкнуло заняться космическим бизнесом, а также о том, каким он видит будущее нашей страны.

— Я был образцовым советским школьником: на отлично учился в физико-математическом лицее № 28, побеждал на олимпиадах по физике, математике, биологии, — говорит Макс Поляков. — Мой отец работал в структуре знаменитого «Хартрона» (ведущей в мире организации по разработке систем управления ракетно-космической техникой). Там он познакомился с моей мамой. Я собирался пойти по стопам отца, готовился к поступлению в один из самых престижных вузов бывшего Советского Союза — Московское высшее техническое училище имени Баумана. Когда развалился СССР, мне было 14 лет. Начался весьма непростой переходный период. Зарплата у папы упала в пересчете на валюту до пяти долларов в месяц.

Мама сказала, что физика и математика сейчас не прокормят. А вот врач при любой власти без копейки не останется. Посоветовала поступать в мединститут. Я так и сделал. В студенческие времена, в 1998 году, мне посчастливилось по межпарламентской украинско-канадской программе сотрудничества четыре недели провести в Канаде (за свои средства отправиться туда я бы не смог — только за авиабилет нужно было заплатить 500 долларов). Я увидел передовую страну, активно развивающую информационные технологии. Это перевернуло мое сознание постсоветского юноши и стало толчком к тому, что я занялся бизнесом, связанным с Интернетом. В 2000 году создал одну из первых в Украине аутсорсинговых фирм. Аутсорсинг — это когда заказчик берет твоих сотрудников в аренду, не нанимая их на работу. Я фактически сдавал в аренду программистов. Вскоре понял, что этот бизнес не для меня — он сродни торговле рабами.

Занялся поиском компаньонов для создания фирм по производству информационных продуктов, учился ведению бизнеса. Дело пошло, и через пару лет у нас был уже эффективно работающий холдинг.

— Когда вы заработали свой первый миллион?

— В 2006 году. Это были средства, вырученные от продажи компании в области аналитики. Но, знаете, копить деньги — это не мой подход. Почти все, что зарабатываю, вкладываю в новые проекты. Оставляю себе ровно столько, чтобы обеспечить нормальную жизнь семье.

— Часто бываете в Украине?

— Да, каждые два месяца приезжаю сюда на две недели. Жена не очень этим довольна, но понимает, что иначе нельзя. Я благодарен ей за это. Сейчас мы живем в США, у нас четверо детей. На лето всей семьей приезжаем в Европу.



* Макс Поляков показывает президенту Украины Петру Порошенко свое предприятие

— Что подтолкнуло вас к решению создать ракету?

— Космическим бизнесом я со своей командой занялся три года назад. До этого мы открыли в Днепре компанию, которая выполняет заказы по анализу снимков Земли из космоса. Привлекли к работе в ней около 40 украинских математиков с учеными степенями. Кстати, мировой рынок продажи и обработки космических снимков оценивается сейчас в пять миллиардов долларов, и он будет расти и расти. Мы досконально разобрались, что именно на этом рынке наиболее востребовано. И решили сами делать снимки — так рациональнее, чем покупать у кого-то. Поэтому занялись разработкой собственных спутников, оснащенных высококлассной оптикой. Ну, а вслед за этим возникла идея создать собственную ракету — чтобы свои спутники выводить на орбиту и зарабатывать на отправке туда космических аппаратов заказчиков.

Изначально была задумка полностью сделать ракету в Украине. Однако наша страна одна из немногих, где частным компаниям это запрещено. Но им разрешается разрабатывать и производить комплектующие. Это подсказало окончательное решение: ракету делаем в США, при этом широкий спектр узлов и агрегатов (в том числе двигатели) разрабатываем и производим в Украине.

Но и в Соединенных Штатах, чтобы приступить к созданию частной ракеты, следует получить лицензии. А это требует времени. Поэтому мы присмотрелись к американской компании Firefly Aerospace, которая успешно занималась созданием ракеты, но осталась без денег и к тому же погрязла в судебных исках. Ее финансировал один из соучредителей Microsoft миллиардер Пол Аллен, к сожалению, уже покойный. Ракета Firefly Aerospace должна была стартовать на большой высоте (воздушный старт) с борта гигантского самолета Stratolaunch, который создали на средства Пола Аллена. Однако он охладел к ракетному проекту, прекратил давать на него деньги, вдобавок к этому одна компания обратилась в суд с исками к Firefly Aerospace.

В марте 2017 года мы ее выкупили, решили вопросы по искам. Я объяснил ведущему специалисту компании, что теперь ракету будем делать вместе с украинскими специалистами. Важно отметить: мы стали первой компанией, получившей от Государственного департамента США разрешение на совместную с Украиной разработку новой ракеты.

Мы вошли в число 20 компаний мира, которые создают частные ракеты.

— Есть уверенность, что выдержите конкуренцию с ними?

— Да. Дело в том, что большинство из них делают суперлегкие ракеты, длина которых восемь метров. Мы же — гораздо большую, 30-метровую. Это выгоднее: вывод на орбиту одного килограмма груза на суперлегкой ракете стоит около 100 тысяч долларов, на нашей — всего восемь тысяч долларов. Так что наше детище самое конкурентоспособное. Рассчитываем, что в ближайшие пять лет будем иметь львиную долю заказов на рынке запуска на орбиту спутников весом до 500 килограммов.



* Так будет выглядеть ракета Firefly Aerospace. Ее пуски планируется проводить с космодрома, расположенного в Калифорнии

— Испытательные старты вашей ракеты планируете проводить?

— Нет, первый же ее полет станет коммерческим. Так же поступил Илон Маск со своей ракетой Falcon 9 (Сокол). Напомню, что первые три старта Falcon 9 закончились катастрофами, но спутники были застрахованы, и страховые компании возместили ущерб.

— В декабре на первой ракете отправите на орбиту собственные спутники?

— На ней полетят аппараты компании Airbus (кстати, она забронировала места на 16 наших ракетах). Вес каждого из этих спутников — 210 килограммов. Для потенциальных заказчиков важно, что наша ракета сможет доставить их космические аппараты именно на ту орбиту, которая им наиболее подходит.

Строим сейчас три собственных спутника, отправим их в космос в начале следующего года на своей ракете. Как они будут называться, еще не решили.

— С какого космодрома намерены проводить запуски?

— С Военно-воздушной базы США Ванденберг, штат Калифорния. На расположенном там космодроме есть несколько старых стартовых площадок, одну из них отдают нам. Вскоре подпишем договор с губернатором о финансировании штатом достройки этой площадки.

Кстати, в Украине негде строить классический космодром со стартовыми площадками, расположенными на земле. Дело в том, что у нас нет обширных незаселенных районов на которые бы могли падать отработанные первые ступени ракет. Поэтому в нашей стране возможен только воздушный старт — с борта летящего самолета.

— У вас есть увлечения, помимо бизнеса?

— Коллекционирую вещи, имеющие отношение к космонавтике (в офисе Полякова стоят макеты космических ракет и кораблей, лунохода. — Авт.), а также литые фигурки из чугуна.

А еще занимаюсь наукой. На апрель намечена окончательная защита моей докторской диссертации по экономике знаний. Кроме того, у меня есть несколько десятков патентов. Я планирую выложить их в открытый доступ. Кстати, так же поступил со своими патентами Илон Маск.

— Занимаетесь благотворительностью?

— Деньги мы не раздаем. Мне не нравится классическая благотворительность, когда бизнесмены всю жизнь зарабатывают миллионы, а то и миллиарды долларов, а в преклонном возрасте создают нечто вроде Фонда Билла и Мелинды Гейтс, который просто жертвует на те или иные цели. Мы предпочитаем давать не рыбу, а удочку: финансируем проекты, которые помогают молодежи развиваться. Например, вкладываем средства в научно-технические фестивали для школьников, провели во Львове вначале европейский чемпионат по ракетомодельному спорту, а затем мировой. Возьмем на себя расходы по поездке украинской команды на ракетный фестиваль, который состоится в марте в США в штате Техас. На собственном опыте знаю, насколько важны подобные поездки для молодых людей.

В ближайшие два года полностью реконструируем планетарии в Днепре, а также Музей космонавтики имени Королева в Житомире. За образец для них возьмем музей авиации и космонавтики мирового уровня в американском городе Сиэтле. Основную его часть составляет зона, в которой посетители (обычно это школьники и молодежь) могут прикасаться к экспонатам, брать их в руки, опробовать. Например, ощутить, что такое лунная пыль и как работает магнетизм…

Мы вложим в эти проекты внушительные суммы, но не станем годами оплачивать текущие расходы планетариев и музея — у нас уже есть бизнес-схема, которая позволит после капитальной реконструкции сделать эти научно-технические центры самоокупаемыми.

— Что бы вы могли посоветовать молодым людям, которые стремятся добиться успеха в жизни?

— Верить в себя. Убежден, что мысль рождает бытие. Поэтому ты должен поставить перед собой цель и делать все, что в твоих силах, для ее достижения. И тогда найдутся правильные соратники, станут доступными денежные средства для воплощения твоих идей. И потом сам удивишься, что тебе все удалось. Как я удивляюсь тому, что мне, врачу, оказался под силу ракетный проект.

Но нужно ежеминутно помнить: успех возможен при ответственном отношении к делу, которым ты занят, и предельной требовательности к себе. Я никогда не бываю полностью доволен собой, корю себя за малейшие просчеты, за то, что что-то не успел сделать или сделал недостаточно хорошо. Это очень мощный стимул не останавливаться на достигнутом, двигаться вперед.

И вот еще что. Когда человек достигнет успеха, важно не стать рабом золотого тельца — не начать скупать яхты, самолеты, дома, предметы роскоши. Бери только то, что нужно для нормальной жизни, а все остальное пускай в дело.

Кстати, о молодежи. Сейчас форсированными темпами создаем в Днепре технический вуз, который будет готовить специалистов для нашей компании. А в США в Техасском университете мы открыли минувшей осенью кафедру ракетостроения. Она будет тесно сотрудничать с нашим будущим университетом в Днепре.

— Как вы считаете, что самое главное для человека в жизни?

— Больше десяти лет назад ответить на этот вопрос мне помог один замечательный человек — Игорь Григорьевич Ханин из Днепра, всю жизнь проработавший в военно-промышленном комплексе. Ему сейчас 80 лет. Он подарил мне четыре стенда, на каждом из которых размещено по четыре макета ракет. «В каждую из них я вложил душу, — сказал Игорь Григорьевич. — Когда придет мое время умирать, я буду четко знать, что сделал в жизни — эти ракеты. Ты, Максим, доживешь до моего возраста и, наверное, переживешь меня. Но уже сейчас думай, с чем дойдешь до роковой черты, — чтобы, когда приблизишься к ней, мог четко ответить, что было „ракетами“ в твоей жизни». У меня тогда еще и в мыслях не было, что займусь космическим бизнесом и слова о ракетах лично мне следует воспринимать буквально.

— На ваш взгляд, какое будущее ждет Украину?

— Я смотрю на перспективы Украины с оптимизмом. Президент Петр Порошенко сказал, что мы строим страну счастливых людей. Уверен: это станет реальностью. С каждым моим приездом в Украину я замечаю перемены к лучшему: люди в Украине становятся все более ответственными, предприимчивыми, доброжелательными. Это относится не только к бизнесменам или программистам, но и к рабочим, которых я вижу на наших заводах. Все больше встречаю людей, которые искренне радуются чужим успехам. А это дорогого стоит.

Ранее «ФАКТЫ» рассказывали о первом в истории космическом отеле, который обещает до 2021 года построить частная американская компания Orion Span. Тем временем Илон Маск показал космический корабль, который доставит людей на Марс.



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