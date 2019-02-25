Превратились в лед: подробности гибели туристов в Карпатах (фото)

Происшествия

Погибшие туристы, которые заблудились 22 февраля при восхождении на гору Поп Иван Черногорский, были опытными альпинистами и к тому же очень хорошо экипированы. Об этом «ФАКТАМ» сообщили в Управлении ГСЧС Ивано-Франковской области.

— Трудно понять, почему опытные люди, за плечами у которых не одно восхождение, проигнорировали самые простые правила, известные даже начинающим альпинистам, — рассказала руководитель сектора связей со средствами массовой информации ГСЧС Прикарпатья Светлана Бабушкина. — Наши спасатели не знали, что группа из восьми человек решила начать восхождение на гору Поп Иван. По правилам, люди, которые собираются подниматься на гору, должны сообщить об этом в спасательный пункт. Но они этого не сделали.

Опытные альпинисты также проигнорировали сообщение о том, что погода вот-вот должна резко ухудшиться. Она была благоприятной для восхождения, но в один миг резко изменилась. Температура воздуха упала до минус 20 градусов. Поднялся ветер до 30 метров в секунду. Видимость стала фактически нулевой.

Спасательные работы начались 22 февраля, когда на один из спасательных пунктов обратились за помощью трое туристов — две девушки и парень. Они сказали, что еще пятеро их товарищей остались где-то на склонах горы. Вероятнее всего, они заблудились и не смогут самостоятельно добраться до спасательного пункта.

Спасатели тут же отправились на поиски и обнаружили троих туристов. Те были не в состоянии передвигаться. Руки и ноги обморожены. Для того, чтобы доставить людей в спасательный пункт, понадобилось совершить несколько рейсов.

Оставалось найти еще двоих. К тому времени погода настолько ухудшилась, что даже спасатели получили сильные обморожения, а поиски приходилось вести, что называется, на ощупь.

61-летнего Павла Винтонюка (на фото в заголовке) обнаружили в 500 метрах от спасательного пункта. Он почему-то был без куртки и рюкзака. Спасатели были уверены, что мужчина еще жив, просто без сознания. Доставили его в пункт, как можно быстрее. К сожалению, спасти Павла не удалось. Его принесли уже мертвым. Когда разрезали свитер, то увидели, что тело мужчины фактически превратилось в лед.

Еще одного туриста обнаружили в 350 метрах от спасательного пункта. 26-летний Роман Беркещук также не подавал признаков жизни. У парня лицо заледенело. К тому времени уже намело много снега. Высота сугробов достигала полутора—двух метров. Спасатели, которые несли Романа, эти 350 метров преодолели за 40 минут.

Интересно, что у всех туристов с собой была теплая одежда. Были очки, защищающие глаза от мороза и сильного ветра. Но никто из них почему-то не воспользовался ни очками, ни теплой одеждой.

К сожалению, спасенные туристы не очень-то словоохотливы. Нам известно лишь то, что, заблудившись, они поначалу продолжали движение в группе. Но потом, когда ситуация стала критической, каждый начал бороться за себя сам. Более молодые ребята вырвались вперед, чтобы сообщить о том, что отставшим туристам необходима помощь.

За две недели до гибели 26-летний Роман Беркещук на своей странице в Facebook опубликовал пост «Краса і небезпека зимових гір», в котором была подробная инструкция о том, как вести себя в горах в зимнее время. У Романа был опыт покорения Монблана и Казбека.

*Роман Беркещук

61-летний Павел Винтонюк много лет руководил городской станцией юных туристов. Неоднократно восходил на Говерлу. Его дочь Ярына на своей странице в социальных сетях написала трогательное обращение к погибшему отцу.

«Папа, вы любили волю к жизни. Вы любили дышать полной грудью и этим щедро делились со всеми. Я никогда в жизни не слышала от вас слов, что вам тяжело, никогда не видела, чтобы вы жалели себя. А слышала только, что нужно побеждать себя. Я видела, как вы с самоотдачей шли навстречу жизни. Коронная фраза: «Винтонюки никогда не сдаются». И смех.

Вашей внучке Ане я сказала: «Дедушка пошел на небо«. Она спросила: «А можно я тоже с дедом?» Я сказала ей, что пока не выполнишь свое предназначение на земле, то нельзя.

Спасибо вам за жизнь. Что всегда рядом были мощной горой, опорой и остаетесь нею и сейчас. Спасибо, папа. С Богом. И в дорогу!"

— Лет 20 назад ходила с Павлом в горы, — вспоминает альпинистка, которая представилась как Софи Эсперанса. — Он первым меня учил тому, как и что нужно делать в горах. Настолько педантичного отношения к своему делу не было ни у кого из альпинистов, которых я знаю. Помню, как он учил паковать рюкзак, как укладывать вещи, чтобы они не намокли…

Просто не укладывается в голове, как Павел мог замерзнуть? Или у него были проблемы со здоровьем, или пошел кого-то спасать. Сейчас многие понимают, что иногда нужно сдаться и не покорить вершину, потому что потом к ней можно будет еще вернуться. Но Павел любил только побеждать.

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, как спасали заблудившегося лыжника Игоря Грищенко, проведшего в горах при 20-градусном морозе без еды и питья четверо суток.

Еще двое туристов потерялись 19 января возле села Коростив Сколевского района на горе Парашка. Один из них погиб. Выяснилось, что он пошел в горы совершенно неподготовленным, в кроссовках.

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