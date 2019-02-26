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Образцовый гражданин: Хабиб призвал запретить в Дагестане «аморальный» спектакль (видео)
Чемпион UFC в легком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов, являющийся почетным гражданином Чечни, считает непристойными сцены сексуального характера, которые выносятся на широкую публику. В частности, боец выступил с критикой в адрес театрального спектакля ««Охота на мужчин» режиссера Владимира Моташнева, постановка которого прошла в Махачкале.
«Почему все молчат и поддакивают этой порнухе в центре города, или Вы хотите, чтобы люди вышли на улицу? Не надо нас провоцировать и унижать, всему есть предел. Скажите мне, закон нашей страны одобряет спектакль, где голые мужчины и женщины целуются в центре города? Почему закон не работает? И кто вообще за эту порнографию ответит?
Мой совет правительству Дагестана, чтобы провели расследование, и организаторы понесли наказание по закону и извинились перед народом, и чтобы впредь больше такого не повторилось, чтобы мероприятия такого рода контролировались на уровне министерств и правительства Республики", — высказал боец свое возмущение на своей странице в Instagram, прикрепив видео с одной из сцен из спектакля.
При этом сам Хабиб образцовым поведением не отличается — достаточно вспомнить хотя бы нашумевшую драку после боя с Конором Макгрегором, по итогам которой российского бойца дисквалифицировали на девять месяцев.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что легендарный боец отказался от поединка с Хабибом.
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