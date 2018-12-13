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Здоровье

На Харьковщине от гриппа умер ребенок, которого родители неделю лечили самостоятельно

21:54 13 декабря 2018   1660
Самолечение при гриппе
Инф. «ФАКТОВ»

В Харьковской области от осложнения гриппа умерла 9-летняя девочка. В Минздраве заявили, что спасти ребенка не удалось, так как родители обратились за помощью к медикам слишком поздно.

У девочки диагностировали инфицирование вирусом гриппа типа А. Диагноз поставили уже после смерти, так как довезти ребенка живым в больницу скорая не успела.

Известно, что малышка около недели лечилась дома.

Всего на прошлой неделе гриппом и ОРВИ в Украине заболели более 203 тысяч человек, из которых 68% — дети до 17 лет. Кроме Харьковской области, эпидемический порог превышен в Житомирской, Сумской, Киевской и Донецкой областях.

«ФАКТЫ» писапи, кто стал первой жертвой гриппа в Украине в новом сезоне.

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