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На Харьковщине от гриппа умер ребенок, которого родители неделю лечили самостоятельно
В Харьковской области от осложнения гриппа умерла 9-летняя девочка. В Минздраве заявили, что спасти ребенка не удалось, так как родители обратились за помощью к медикам слишком поздно.
У девочки диагностировали инфицирование вирусом гриппа типа А. Диагноз поставили уже после смерти, так как довезти ребенка живым в больницу скорая не успела.
Известно, что малышка около недели лечилась дома.
Всего на прошлой неделе гриппом и ОРВИ в Украине заболели более 203 тысяч человек, из которых 68% — дети до 17 лет. Кроме Харьковской области, эпидемический порог превышен в Житомирской, Сумской, Киевской и Донецкой областях.
«ФАКТЫ» писапи, кто стал первой жертвой гриппа в Украине в новом сезоне.
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