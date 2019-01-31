В Киеве задержали замглавы Печерской райадминистрации: что произошло

Происшествия

В Киеве следователи территориального управления Государственного бюро расследований задержали заместителя председателя Печерской районной в городе Киеве государственной администрации. Чиновник подозревается в вымогательстве и получении неправомерной выгоды. Об этом сообщила пресс-служба ГБР.

Во время досудебного расследования было установлено, что за 20 000 тысяч гривен госслужащий обещал частному предпринимателю предоставить разрешительные документы для получения в аренду помещений, находящихся в коммунальной собственности.

По итогам расследования чиновника задержали в момент получения денег.

В случае доказательства вины за содеянное уголовное правонарушение, предусмотренное частью 3 статьи 368 Уголовного кодекса Украины (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом, занимающим ответственное положение), лицу грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества.

В настоящее время проводятся неотложные следственные действия, обыски в служебных помещениях Печерской РГА и по месту жительства задержанного. Также решается вопрос о сообщение ему о подозрении в совершении преступления.

Напомним, ранее в Одессе задержали двух сотрудников государственного банка при получении взятки, а на Львовщине чиновник попался на вымогательстве у участника АТО 65 тыс долларов.

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