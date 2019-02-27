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Бывший тренер Усика уверен, что украинец станет чемпионом в супертяжелом весе
Известный американский тренер Джеймс Али Башир, в свое время тренировавший Александра Усика и в качестве ассистента Эммануэля Стюарда работавший в штабе Владимира Кличко, считает, что 31-летнего крымчанина ожидает успешная карьера в супертяжелой весовой категории.
«Я думаю, что Усик станет чемпионом мира в супертяжелом весе. Если не абсолютным, то один из титулов он точно возьмет. У него хорошие шансы против любого супертяжа, в том числе и против Энтони Джошуа. Поймите, Александр — уникальный боксер, он невероятно техничен и силен ментально. Он также очень усердно тренируется, умеет как бить, так и держать удар. Так что я не вижу причин, по которым он мог бы не стать чемпионом мира в супертяжелом весе, возможно и абсолютным.
* Джеймс Али Башир
Не станет ли сила удара камнем преткновения для Усика в супертяжах? Мне кажется, что данный фактор слишком переоценивают. Мохаммед Али не был большим панчером, но у него было много нокаутов. Нокаутировать можно ведь и измотав соперника. Даже если ударам Усика будет явно не хватать мощи в супертяжелом дивизионе, он будет сполна компенсировать это своим мастерством", — приводит слова специалиста Boxing TV.
Напомню, что свой дебютный бой в супертяжелом дивизионе Усик, по словам его промоутера Эдди Хирна, вероятнее всего, проведет 18 мая в Чикаго против россиянина Александра Поветкина.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Усик показал, как готовится к переходу в супертяжелый дивизион.
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