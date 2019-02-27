На Донбассе задержали боевика, охранявшего обломки Boeing МН17 (фото, видео)

Происшествия

Оперативники Донецко-Луганского регионального управления погранслужбы задержали боевика из НВФ «Восток». Гражданин Украины, в частности, охранял обломки малазийского «Боинга», который в 2014 году был сбит в небе над Донбассом из российского «Бука». Ранее сообщалось, что Россия не собирается признавать вину за крушение малайзийского «Боинга» 17 июля 2014 года.

Об этом сообщает спикер Госпогранслужбы Украины Олег Слободян. «Боевик откровенно рассказывает, откуда прилетела ракета и как российско-террористические войска пытались скрыть эти факты, запугивая население», — отметил он.

Боевик, в частности, рассказал, как он с другими членами НЗФ прибыл в село Петропавловское Шахтерского района. Он видел на дороге разбросанные части сбитого «Боинга». Задержанный вспомнил, что ранее слышал по телевизору сообщение о сбитом украинском военном самолете, но прибыв на место, понял, что речь шла о пассажирском лайнере. Это же подтверждали и местные жители, говорившие, что ракету выпустили со стороны Грабова, что в четырех километрах от Петропавловского.

«В ходе опроса задержанного правоохранители выяснили, что 41-летний украинец еще в июле 2014 года, после отбытия наказания за изнасилование в одной из колоний на оккупированной территории, сразу решил добровольно пойти на службу к боевикам. Задача российских кураторов добросовестно выполнял на блокпостах в Шахтерском районе Донецкой области, где, по словам задержанного, неоднократно был свидетелем преступлений и издевательств над гражданскими гражданами, которые однажды даже привели к расстрелу местной жительницы, которая не выполнила каких-либо требований пророссийских наемников», — сообщают в Госпогранслужбе.

Сообщается, что задержанный почти два месяца охранял остатки самолета и вещественные доказательства. В ноябре 2014 года мужчина из-за активизации боевых действий дезертировал из пророссийского бандформирования и длительное время скрывался в оккупированном Енакиево. В феврале 2019 года этого года решил наладить «мирную» жизнь уже на контролируемой украинским правительством части Донбасса и с этой целью переехал в Торецк.

Территориальное подразделение Национальной полиции в Донецкой области внесло данные в Единый реестр об обнаружении признаков преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 260 УК Украины «Создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований».

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Нидерландах опубликовали видеоматериалы, воссоздающие маршрут российского противовоздушного комплекса «Бук», при помощи которого был сбит «Боинг» MH17 Малайзийских авиалиний в июле 2014 года. Зенитная ракетная установка «Бук» была приписана к 53-й Курской зенитно-ракетной бригаде Вооруженных сил РФ.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter