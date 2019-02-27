В Киеве 28 февраля и 1 марта будут проводить бесплатную медицинскую диагностику: адреса

Здоровье

Очередное бесплатное тестирование здоровья киевлян проводится 28 февраля и 1 марта. С момента введения медицинского обследования в рамках проекта «Врач в вашем доме» в пунктах здоровья побывали уже 63 080 горожан. На предыдущей неделе проведено 1210 медосмотров. К сожалению, медики констатируют, что большинство людей не следят за своим организмом, о чем свидетельствуют избыточный вес, повышенное давление, наблюдаются отклонения от норм уровней глюкозы и холестерина.

Как сообщили в столичном департаменте здравоохранения, медпункты доступны многим киевлянам, ведь находятся недалеко от их дома. Здесь пациенты могут узнать о состоянии своего здоровья после экспресс-диагностики, получить первичную консультацию врачей. После простых тестов обследуемым объяснят, к чему приводят обнаруженные сбои в организме и как преодолевать проблемы, подольше сохраняя жизненную активность.

Диетологи констатируют, что украинцы слишком увлекаются солью (чем провоцируют возникновение гипертонии), а также сладостями, жирными продуктами, особенно содержащими трансжиры. По статистике, у каждого второго украинца обнаруживается лишний вес, а у каждого пятого — ожирение. Медики считают, что лишний вес может привести к эндокринным нарушениям и даже сахарному диабету, а он, в свою очередь, зачастую становится причиной почечной недостаточности.

Медпункты открыты в основном с 11:00 до 14:00 и работают по адресам:

Голосеевский район ( 11:00—13:00 )

28 февраля, 1 марта -- проспект Науки, 15 (Голосеевская организация общества Красного Креста Украины в Киеве);

Дарницкий район

28 февраля — улицы Олийныка, 21 (центр админуслуг), Вербицкого, 18 (аптека № 62);

1 марта — улицы Заслонова, 22 (центр занятости);

Днепровский район

28 февраля — улицы Раисы Окипной, 9 (гомеопатическая аптека № 109), Миропольская, 13а (ЖЭО № 404), переулок Лобачевского, 2 (амбулатория № 7),

1 марта — улицы Миропольская, 1 (аптека № 77), Раисы Окипной, 9 (гомеопатическая аптека № 109), переулок Лобачевского, 2 (амбулатория № 7);

Деснянский район

28 февраля — 10:00—14:00 — проспект Маяковского, 73, 11:00—14:00 — проспект Маяковского, 15;

Оболонский район

28 февраля — улица П. Панча, 7б (центр занятости);

1 марта — улица Озерная, 18а (управление труда и соцзащиты);

Печерский район

1 марта — улицы Подвысоцкого, 6 В (аптека «Доброго дня»), Цитадельная, 4/7 (управление соцзащиты);

Подольский район

28 февраля — улица Волошская, 47, каб. 114, проспект Свободы, 22, КП «Фармация» № 51;

1 марта — улицы Мостицкая, 9, каб. 250, Полковая, 57 (амбулатория № 1);

Святошинский район

1 марта — проспект Победы, 97, 148/1 (аптека № 78);

Соломенский район

28 февраля — проспекты Воздухофлотский, 40 (управление соцзащиты), Комарова, 3 (Медгородок);

1 марта — проспекты Воздухофлотский, 41 (райадминистрация), Комарова, 3 (Медгородок);

Шевченковский район (прием 10:00—13:00 )

28 февраля — улица Б. Хмельницкого, 24 (райадминистрация), Центр первичной медико-санитарной помощи (ЦПМСП) № 3;

1 марта — улица Исаакяна, 2 (аптека № 90 «Фармация»), ЦПМСП № 1.

Напомним, что каждый желающий может обследоваться 28 февраля на мобильном флюорографе (улица Суздальская, 4/6, Соломенский район). При необходимости пациента проконсультируют фтизиатры и выдадут справку с результатами проверки легких.

В Киеве также созданы коммунальные центры, которые круглосуточно оказывают стоматологическую помощь: взрослым — на улице Шота Руставели, 26 (имеется хирургический кабинет, стерилизационная, рентген-кабинет, бесплатно обслуживают участников АТО), круглосуточное медобслуживание детей — на улице Подвысоцкого, 4б (на базе детской клинической больницы № 7).

«ФАКТЫ» также сообщали о том, что Минздрав разъяснил новые правила вызова скорой и неотложной медицинской помощи. В министерстве развеяли заблуждение, что якобы «скорую» нужно вызывать по телефону 103, а неотложную помощь — по 112.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter