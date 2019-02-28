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В Днепре вандалы разгромили электричку (фото)
В Днепре вандалы уничтожили новый вагон в пригородной электричке «Чаплино — Синельниково-1». Ранее сообщалось, что в Киеве Подольский районный суд приговорил 27-летнего мужчину, принимавшего участие в нападении на столичную электричку, к двум годам лишения свободы с испытательным сроком на два года.
Как сообщает издание «Наше місто», в Днепре вандалы разбили окна вагона, изуродовали обшивку и, сбегая из электрички, сорвали стоп-кран. Сообщается, что только в январе 2019 года на Приднепровской железной дороге было зафиксировано шесть случаев вандализма.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», сотрудники прокуратуры и Нацполиции Киева установили еще двух вандалов, которые силой остановили городскую электричку между станциями Сырец и Вышгородская, разрисовали вагоны и забросали людей камнями.
Фото с сайта https://nashemisto.dp.ua.
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