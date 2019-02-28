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Происшествия

В Днепре вандалы разгромили электричку (фото)

11:20 28 февраля 2019   137
Погром электрички в Днепре
Инф. «ФАКТОВ»

В Днепре вандалы уничтожили новый вагон в пригородной электричке «Чаплино — Синельниково-1». Ранее сообщалось, что в Киеве Подольский районный суд приговорил 27-летнего мужчину, принимавшего участие в нападении на столичную электричку, к двум годам лишения свободы с испытательным сроком на два года.

Как сообщает издание «Наше місто», в Днепре вандалы разбили окна вагона, изуродовали обшивку и, сбегая из электрички, сорвали стоп-кран. Сообщается, что только в январе 2019 года на Приднепровской железной дороге было зафиксировано шесть случаев вандализма.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», сотрудники прокуратуры и Нацполиции Киева установили еще двух вандалов, которые силой остановили городскую электричку между станциями Сырец и Вышгородская, разрисовали вагоны и забросали людей камнями.

Фото с сайта https://nashemisto.dp.ua.

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