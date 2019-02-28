Взрыв в жилом доме в Черновцах: первые детали ЧП (фото, видео)

Происшествия

В четверг, 28 февраля, в многоквартирном доме в Черновцах прогремел взрыв. О происшествии сообщили в патрульной полиции области.

Напомним, 22 февраля в Одессе в четырехэтажном жилом доме по улице Ришельевской, 11 произошел взрыв и пожар.

По предварительным данным, в Черновцах на ул. Якоба фон Петровича разорвало газовый котел в квартире на третьем этаже. В результате была повреждена кирпичная перегородка между квартирами № 5 и № 5а, оконные блоки, мебель, частично двери.

Как сообщили спасатели, в результате происшествия пострадали 4 человека. Их эвакуировали из дома и передали работникам скорой медицинской помощи. Двух человек госпитализировали — 73-летнюю хозяйку квартиры, в которой и произошел взрыв, и ее 41-летнюю дочь.

По данным ГУ ГосЧС, еще один человек госпитализирован в ожоговое отделение больницы скорой медицинской помощи Черновцов с предварительным диагнозом ожоги рук, лица и тела.

В результате взрыва также были повреждены две машины, припаркованные возле дома. Полиция перекрыла движение по улице для пешеходов.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что взрыв газа в Киевской области в Фастове разрушил несколько этажей пятиэтажного дома. Подобное ЧП произошло в многоквартирном доме в Шахтах (Ростовская область России), в результате которого погиб человек. А перед Новым годом в российском Магнитогорске также прогремел взрыв в многоэтажном жилом доме. После взрыва один из подъездов полностью обрушился.

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